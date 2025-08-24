Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20250824/poleznye-svoystva-sliv-51461337.html
Диетолог перечислила полезные свойства слив
Диетолог перечислила полезные свойства слив
Sputnik Узбекистан
Специалист рекомендует есть не более четырех слив в сутки во избежание проблем
2025-08-24T22:05+0500
2025-08-24T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
сливы
здоровье
заболевания
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/298/82/2988285_0:240:2789:1809_1920x0_80_0_0_447cf0b38a3bff535bd46a15b319cbe3.jpg
Такой продукт, как слива, очень ценится диетологами, благодаря содержанию массы полезных веществ, сообщает радио Sputnik со ссылкой на диетолога, нутрициолога, психолога Зою Богданову.Она рекомендует есть не более четырех слив в сутки, иначе могут быть проблемы.При некоторых заболеваниях, прежде чем включать сливы в рацион, лучше проконсультироваться с врачом, добавила Богданова.В заключение Богданова отметила, что с осторожностью нужно есть чернослив тем, кто находится на коррекции веса или на каком-то спортивном режиме
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/298/82/2988285_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_6a90f9ab6a49d24149313f30b84c2242.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
диетолог сливы польза свойства
диетолог сливы польза свойства

Диетолог перечислила полезные свойства слив

22:05 24.08.2025
© Sputnik / Владимир Иванов / Перейти в фотобанкВетка сливового дерева
Ветка сливового дерева - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2025
© Sputnik / Владимир Иванов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Специалист рекомендует есть не более четырех слив в сутки во избежание проблем.
Такой продукт, как слива, очень ценится диетологами, благодаря содержанию массы полезных веществ, сообщает радио Sputnik со ссылкой на диетолога, нутрициолога, психолога Зою Богданову.
"Сливы очень богаты витаминами, это витамин А, B, C, кальций, калий. Еще слива сама по себе является мочегонной. Ко всему прочему, она богата железом и очень большим количеством полифенолов – это такие важные вещества, которые оказывают антиоксидантное действие на организм. Слива полезна для работы сердца, для сердечно-сосудистой системы в целом, потому что внутри сливы богатый набор нутриентов, витаминов. Также этот плод помогает бороться со свободными радикалами, препятствует разрушению клеток, очень укрепляет иммунитет", — пояснила специалист.
Она рекомендует есть не более четырех слив в сутки, иначе могут быть проблемы.
"Лучше употреблять не больше четырех слив в день. И лучше делать это не с утра. Опасность в том, что слива имеет легкий слабительный эффект, она очень богата клетчаткой и жидкостью внутри этой клетчатки и оказывает очищающее воздействие на ЖКТ, то есть воздействует на перистальтику. Поэтом при чрезмерном употреблении слив может случится очищающий эффект", – предупредила нутрициолог.
При некоторых заболеваниях, прежде чем включать сливы в рацион, лучше проконсультироваться с врачом, добавила Богданова.
"Есть сливу стоит с осторожностью при диабете, потому что при чрезмерном употреблении слива может повышать уровень сахара в крови и уровень инсулина в крови. Естественно, при синдроме раздраженного кишечника могут возникнуть проблемы: может усилиться вздутие, может даже появиться диарея", – рассказала она.
В заключение Богданова отметила, что с осторожностью нужно есть чернослив тем, кто находится на коррекции веса или на каком-то спортивном режиме
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0