Диетолог перечислила полезные свойства слив
Специалист рекомендует есть не более четырех слив в сутки во избежание проблем.
Такой продукт, как слива, очень ценится диетологами, благодаря содержанию массы полезных веществ, сообщает радио Sputnik со ссылкой на диетолога, нутрициолога, психолога Зою Богданову.
"Сливы очень богаты витаминами, это витамин А, B, C, кальций, калий. Еще слива сама по себе является мочегонной. Ко всему прочему, она богата железом и очень большим количеством полифенолов – это такие важные вещества, которые оказывают антиоксидантное действие на организм. Слива полезна для работы сердца, для сердечно-сосудистой системы в целом, потому что внутри сливы богатый набор нутриентов, витаминов. Также этот плод помогает бороться со свободными радикалами, препятствует разрушению клеток, очень укрепляет иммунитет", — пояснила специалист.
Она рекомендует есть не более четырех слив в сутки, иначе могут быть проблемы.
"Лучше употреблять не больше четырех слив в день. И лучше делать это не с утра. Опасность в том, что слива имеет легкий слабительный эффект, она очень богата клетчаткой и жидкостью внутри этой клетчатки и оказывает очищающее воздействие на ЖКТ, то есть воздействует на перистальтику. Поэтом при чрезмерном употреблении слив может случится очищающий эффект", – предупредила нутрициолог.
При некоторых заболеваниях, прежде чем включать сливы в рацион, лучше проконсультироваться с врачом, добавила Богданова.
"Есть сливу стоит с осторожностью при диабете, потому что при чрезмерном употреблении слива может повышать уровень сахара в крови и уровень инсулина в крови. Естественно, при синдроме раздраженного кишечника могут возникнуть проблемы: может усилиться вздутие, может даже появиться диарея", – рассказала она.
В заключение Богданова отметила, что с осторожностью нужно есть чернослив тем, кто находится на коррекции веса или на каком-то спортивном режиме