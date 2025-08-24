https://uz.sputniknews.ru/20250824/poleznye-svoystva-sliv-51461337.html

Диетолог перечислила полезные свойства слив

Диетолог перечислила полезные свойства слив

Sputnik Узбекистан

Специалист рекомендует есть не более четырех слив в сутки во избежание проблем

2025-08-24T22:05+0500

2025-08-24T22:05+0500

2025-08-24T22:05+0500

это интересно

мнение эксперта

сливы

здоровье

заболевания

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/298/82/2988285_0:240:2789:1809_1920x0_80_0_0_447cf0b38a3bff535bd46a15b319cbe3.jpg

Такой продукт, как слива, очень ценится диетологами, благодаря содержанию массы полезных веществ, сообщает радио Sputnik со ссылкой на диетолога, нутрициолога, психолога Зою Богданову.Она рекомендует есть не более четырех слив в сутки, иначе могут быть проблемы.При некоторых заболеваниях, прежде чем включать сливы в рацион, лучше проконсультироваться с врачом, добавила Богданова.В заключение Богданова отметила, что с осторожностью нужно есть чернослив тем, кто находится на коррекции веса или на каком-то спортивном режиме

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

диетолог сливы польза свойства