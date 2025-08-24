https://uz.sputniknews.ru/20250824/proizvodstvo-uglya-nefti-i-gaza-v-uzbekistane--infografika-51462376.html

Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

По данным Национального комитета по статистике, в январе – июле этого года предприятиями горнодобывающей промышленности республики произведено продукции на сумму 43,2 трлн сумов.

В структуре промышленного производства Узбекистана в январе – июле 2025 года наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 85%, объем производства которой составил 489,4 трлн сумов.Объем продукции произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период составил 43,2 трлн сумов или 7,5% от общего объема промышленности.В первом полугодии 2025-го в республике добыли около 3,9 тонн угля — на 11% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.При этом производство нефти, газа и газового конденсата снизилось.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

