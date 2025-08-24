Узбекистан
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
СВО: российские бойцы освободили Филию в Днепропетровской области
СВО: российские бойцы освободили Филию в Днепропетровской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск "Центр"
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Российская армия освободила село Филия в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Бойцы группировки за сутки ударили по формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Красноармейск, Октябрьское, Родинское и Димитров Донецкой Народной Республики.Противник потерял:
15:30 24.08.2025
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Российская армия освободила село Филия в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Бойцы группировки за сутки ударили по формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Красноармейск, Октябрьское, Родинское и Димитров Донецкой Народной Республики.
Противник потерял:
до 420 военнослужащих;
боевую бронированную машину;
два артиллерийских орудия;
13 автомобилей;
станцию контрбатарейной борьбы;
два склада боеприпасов.
