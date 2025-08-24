https://uz.sputniknews.ru/20250824/rossiyskie-boytsy-osvobodili-filiyu-v-dnepropetrovskoy-oblasti-51466172.html
СВО: российские бойцы освободили Филию в Днепропетровской области
СВО: российские бойцы освободили Филию в Днепропетровской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск "Центр"
Российская армия освободила село Филия в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Бойцы группировки за сутки ударили по формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Красноармейск, Октябрьское, Родинское и Димитров Донецкой Народной Республики.Противник потерял:
Российская армия освободила село Филия в Днепропетровской области, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Бойцы группировки за сутки ударили по формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Красноармейск, Октябрьское, Родинское и Димитров Донецкой Народной Республики.
боевую бронированную машину;
два артиллерийских орудия;
станцию контрбатарейной борьбы;