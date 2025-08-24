https://uz.sputniknews.ru/20250824/v-buxarskoy-oblasti-stalo-bolshe-turisticheskix-dereven-51463439.html

В Бухарской области стало больше туристических деревень

В Бухарской области стало больше туристических деревень

Соответствующий сертификат получил еще один населенный пункт региона

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Поселку городского типа Ушот в Джандарском районе Бухарской области официально присвоили статус "туристической деревни". Об этом сообщает Комитет по туризму при Минэкологии Узбекистана.В торжественной церемонии участвовали представители комитета и управления туризма области, администрации региона, местные жители и широкая общественность.Затем для представителей туристической отрасли организовали инфотур по новым туробъектам поселка городского типа Ушот. В их числе гостевые дома, мастерские ремесленников, "Дом культуры узбекского хлеба".

