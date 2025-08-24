Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250824/v-buxarskoy-oblasti-stalo-bolshe-turisticheskix-dereven-51463439.html
В Бухарской области стало больше туристических деревень
В Бухарской области стало больше туристических деревень
Sputnik Узбекистан
Соответствующий сертификат получил еще один населенный пункт региона
2025-08-24T14:45+0500
2025-08-24T14:45+0500
туризм
узбекистан
общество
бухарская область
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/18/51464905_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_985483f3ec167614982271df73585770.jpg
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Поселку городского типа Ушот в Джандарском районе Бухарской области официально присвоили статус "туристической деревни". Об этом сообщает Комитет по туризму при Минэкологии Узбекистана.В торжественной церемонии участвовали представители комитета и управления туризма области, администрации региона, местные жители и широкая общественность.Затем для представителей туристической отрасли организовали инфотур по новым туробъектам поселка городского типа Ушот. В их числе гостевые дома, мастерские ремесленников, "Дом культуры узбекского хлеба".
https://uz.sputniknews.ru/20250723/50807160.html
узбекистан
бухарская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/18/51464905_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7b41b8104ef1799d11c64f2044e619a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
бухарская область туристическая деревня
бухарская область туристическая деревня

В Бухарской области стало больше туристических деревень

14:45 24.08.2025
© Пресс-служба Комитета по туризмуПоселку городского типа Ушот в Джандарском районе Бухарской области присвоили статус "туристической деревни"
Поселку городского типа Ушот в Джандарском районе Бухарской области присвоили статус туристической деревни - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2025
© Пресс-служба Комитета по туризму
Подписаться
Соответствующий сертификат получил еще один населенный пункт региона.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Поселку городского типа Ушот в Джандарском районе Бухарской области официально присвоили статус "туристической деревни". Об этом сообщает Комитет по туризму при Минэкологии Узбекистана.
В торжественной церемонии участвовали представители комитета и управления туризма области, администрации региона, местные жители и широкая общественность.

“Комитет по туризму торжественно вручил специальный сертификат, подтверждающий присвоение деревне Ушот статуса "туристической деревни", — говорится в сообщении.

Затем для представителей туристической отрасли организовали инфотур по новым туробъектам поселка городского типа Ушот. В их числе гостевые дома, мастерские ремесленников, "Дом культуры узбекского хлеба".
Село Касри Орифон в Бухарской области получило статус туристической деревни - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2025
Село Касри Орифон в Бухарской области получило статус "туристической деревни".
23 июля, 16:18
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0