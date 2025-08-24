https://uz.sputniknews.ru/20250824/v-sng-mojet-poyavitsya-edinyy-tsentr-po-borbe-s-prestupnostyu-51451803.html
С такой инициативой выступил Исполнительный секретарь Совета генпрокуроров государств Содружества
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В СНГ может появиться единый центр по борьбе с преступностью, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.По его словам, незаконный оборот наркотических средств, контрабанда, нарушения прав собственности – все это вызовы эпохи, и прокуратура стоит на переднем крае борьбы с этими опасными явлениями. Особо Жданов подчеркнул важность борьбы с преступностью в киберпространстве."Киберпреступность стала бичом практически для всех государств, от развитых до развивающихся стран, а ее целью являются все граждане, независимо от материального положения, а также корпорации и даже целые государства. Мы все должны объединить усилия для обмена успешным опытом, информацией в области борьбы с киберпреступностью, взаимного повышения квалификации сотрудников прокуратуры государств-участников СНГ. Считаю необходимым поднять вопрос о создании единого центра по борьбе с преступностью, который позволит моим коллегам изучать законодательство и практику разных стран", — отметил Исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ.
В СНГ может появиться единый центр по борьбе с преступностью
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik.
В СНГ может появиться единый центр по борьбе с преступностью, сообщает
пресс-служба Исполкома Содружества.
“На международной конференции Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики в г. Лачын Исполнительным секретарем КСГП СНГ Юрием Ждановым выдвинута инициатива о создании единого центра по борьбе с преступностью в СНГ”, — говорится в сообщении.
По его словам, незаконный оборот наркотических средств, контрабанда, нарушения прав собственности – все это вызовы эпохи, и прокуратура стоит на переднем крае борьбы с этими опасными явлениями. Особо Жданов подчеркнул важность борьбы с преступностью в киберпространстве.
"Киберпреступность стала бичом практически для всех государств, от развитых до развивающихся стран, а ее целью являются все граждане, независимо от материального положения, а также корпорации и даже целые государства. Мы все должны объединить усилия для обмена успешным опытом, информацией в области борьбы с киберпреступностью, взаимного повышения квалификации сотрудников прокуратуры государств-участников СНГ. Считаю необходимым поднять вопрос о создании единого центра по борьбе с преступностью, который позволит моим коллегам изучать законодательство и практику разных стран", — отметил Исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ.