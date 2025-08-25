https://uz.sputniknews.ru/20250825/lavrov-intervyu-telekanalu-nbc-51485400.html

Путин готов к встрече с Зеленским, но есть условие — Лавров

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC.Другие заявления министра иностранных дел Российской Федерации:Также Лавров подловил журналистку NBC на бездоказательных обвинениях в адрес России.В ходе интервью с министром журналистка американского телеканала NBC заявила, не приведя доказательств, что российские войска якобы наносят удары по "гражданским" объектам на Украине, в том числе якобы по "больницам" и "храмам"."Послушайте, NBC – это очень уважаемая структура, и я надеюсь, вы отвечаете за слова, которые транслируете. Я прошу вас прислать нам или обнародовать информацию, на которую вы только что сослались. Потому что мы никогда не ставили себе целью гражданские объекты того рода, что вы озвучили", — парировал Лавров.

