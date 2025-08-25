Путин готов к встрече с Зеленским, но есть условие — Лавров
Глава внешнеполитического ведомства России дал интервью телеканалу NBC.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC.
"Встречаться для того, чтобы у Владимира Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, мы не считаем целесообразным. Мы не против того, чтобы он играл в игры и устраивал различные шоу, но это не решит проблему, потому что Зеленский публично заявил, что не собирается обсуждать какие-либо территории, тем самым бросая вызов президенту США Дональду Трампу и другим американским коллегам, которые заявили, что территориальный вопрос должен быть предметом переговоров. Он четко заявлял, что никто не может ему запретить вступить в НАТО, что опять же совершенно противоречит словам президента Трампа", — сказал он.
Другие заявления министра иностранных дел Российской Федерации:
Москва уважает президента США Дональда Трампа, поскольку он защищает национальные интересы США, есть основания полагать, что и Трамп уважает президента России Владимира Путина, потому что он защищает интересы России;
у России нет интереса в территориях, Москву интересуют судьбы людей, которые живут в Донбассе и Новороссии;
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске обсуждали практические шаги и серьезные вопросы, касающиеся безопасности;
Украина и европейские лидеры пытаются исказить то, что обсуждали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске, в особенности вопрос гарантий безопасности;
реакция представителей стран Европы на встречу на Аляске, затем их визит в Вашингтон и дальнейшие действия свидетельствуют о том, что они не стремятся к миру;
встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не обсуждалась в ходе саммита РФ-США на Аляске, эту тему подняли позже, "экспромтом";
делегации России и Украины встречались и будут встречаться в Стамбуле, чтобы обсудить конкретные военные и гуманитарные вопросы;
Запад хочет, чтобы безопасность, предлагаемая для Украины, выстраивалась против России, он готов направить оккупационные силы на украинскую территорию для сдерживания РФ, но это не тот способ, которым нужно действовать в данном случае;
не припомню, чтобы западные СМИ выражали обеспокоенность по поводу вторжения ВСУ в Курскую область, где нет военных объектов;
цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, Россия должна устранить любые исходящие оттуда угрозы для своей безопасности;
Россия никогда не подписывалась обеспечивать безопасность Украины после госпереворота, произошедшего в 2014 году;
по гарантиям безопасности Украины должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы России;
Россия никогда не ставит целью гражданские объекты на Украине, наносит удары только по объектам военного назначения;
иностранный капитал на украинских заводах не дает им иммунитет от ударов;
смотреть на ситуацию на Украине через призму "культуры отмены" очень соблазнительно, однако в современной истории она опасна;
"История важна. Очень соблазнительно смотреть на украинскую ситуацию через призму "культуры отмены". Нам говорили: забудьте о госперевороте, вы должны уйти из Крыма, потому что все, мол, началось с присоединения Крыма", — сказал глава МИД РФ.
Украина может существовать при условии, что не будет удерживать людей, выбравших Россию;
Президент России Владимир Путин не может встретиться с Владимиром Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен;
Россия признает Зеленского лишь де-факто главой режима, в этом качестве готова с ним встречаться;
заявления американского президента Дональда Трампа о том, что при нем не случился бы украинский конфликт, означают, что США не стали бы финансировать и организовывать переворот на Украине в 2014 году.
Также Лавров подловил журналистку NBC на бездоказательных обвинениях в адрес России.
В ходе интервью с министром журналистка американского телеканала NBC заявила, не приведя доказательств, что российские войска якобы наносят удары по "гражданским" объектам на Украине, в том числе якобы по "больницам" и "храмам".
"Послушайте, NBC – это очень уважаемая структура, и я надеюсь, вы отвечаете за слова, которые транслируете. Я прошу вас прислать нам или обнародовать информацию, на которую вы только что сослались. Потому что мы никогда не ставили себе целью гражданские объекты того рода, что вы озвучили", — парировал Лавров.