Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд
Врач: почему опасно снижать вес препаратами от диабета
Врач: почему опасно снижать вес препаратами от диабета
Массовый тренд, что хорошее тело — обязательно худое тело, больше порождает проблемы со здоровьем, чем решает их
2025-08-25T22:05+0500
2025-08-25T22:05+0500
Почему опасно худеть при помощи лекарств от диабета 2-го типа, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта, кардиолога, диетолога Филиппа Кузьменко.Специалист рекомендует не пытаться попасть под стандарты, которые навязывают масс-медиа.Он также предупредил, что препараты, которые работают по типу "Оземпика", предназначены исключительно для людей с тяжелым ожирением, худеть на них здоровому человеку нельзя.По его словам, особенно опасно, если эти препараты продают под видом БАДов — вещей, которые нужно убирать, потому что они только вносят раздрай в нормальную терапию людей.
22:05 25.08.2025
© Depositphotos / vadimphoto1Весы и измерительная лента. Архивное фото
Весы и измерительная лента. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2025
© Depositphotos / vadimphoto1
Подписаться
Массовый тренд, что хорошее тело — обязательно худое тело, больше порождает проблемы со здоровьем, чем решает их.
Почему опасно худеть при помощи лекарств от диабета 2-го типа, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта, кардиолога, диетолога Филиппа Кузьменко.
Специалист рекомендует не пытаться попасть под стандарты, которые навязывают масс-медиа.
"Зачастую люди начинают набирать вес, когда пытаются похудеть, потому что далеко не всем генетически повезло иметь предрасположенности к худобе, и люди начинают бороться со своей природой. Не всем нужно быть в идеальных пропорциях. Это просто нужно принять в какой-то момент жизни и успокоиться, работать больше над тем, чтобы не переедать, уважать свою сытость и уважать свой голод, а не пытаться подпадать под какие-то стандарты, которые навязываются масс-медиа", — считает Кузьменко.
Он также предупредил, что препараты, которые работают по типу "Оземпика", предназначены исключительно для людей с тяжелым ожирением, худеть на них здоровому человеку нельзя.
"Эти препараты создавались для того, чтобы людям с тяжелым ожирением, которое уже угрожает здоровью, помочь, когда другие средства уже не работают. И у них есть совершенно строгие показания. А когда люди начинают принимать эти препараты, чтобы влезть в свое платье, которое носили 10 лет назад, вот тут и начинаются проблемы", — пояснил Кузьменко.
По его словам, особенно опасно, если эти препараты продают под видом БАДов — вещей, которые нужно убирать, потому что они только вносят раздрай в нормальную терапию людей.
