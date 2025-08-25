Врач: почему опасно снижать вес препаратами от диабета

"Зачастую люди начинают набирать вес, когда пытаются похудеть, потому что далеко не всем генетически повезло иметь предрасположенности к худобе, и люди начинают бороться со своей природой. Не всем нужно быть в идеальных пропорциях. Это просто нужно принять в какой-то момент жизни и успокоиться, работать больше над тем, чтобы не переедать, уважать свою сытость и уважать свой голод, а не пытаться подпадать под какие-то стандарты, которые навязываются масс-медиа", — считает Кузьменко.