В пресс-центре Sputnik обсудят противодействие коррупции в Узбекистане

Sputnik Узбекистан
Республика присоединилась к Соглашению об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) в СНГ
Новости
ru_UZ
10:48 25.08.2025 (обновлено: 10:55 25.08.2025)
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik пройдет видеомост Москва – Ташкент на тему: "Противодействие коррупции в Узбекистане".
Мероприятие состоится 26 августа в 13.00 по ташкентскому времени.
заместитель руководителя секретариата Межгосударственного совета по противодействию коррупции Игорь Малашевич.
пресс-секретарь Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан Шерзод Сапаров.
Республика присоединилась к Соглашению об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) в СНГ.
Спикеры расскажут об основных задачах, стоящих перед МСПК, о значении присоединения Узбекистана к этому Совету, как для самой страны, так и для всего СНГ. Речь также пойдет о формах взаимодействия и совместных инициативах между странами Содружества, которые планируют в ближайшее время.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.