https://uz.sputniknews.ru/20250825/press-tsentre-sputnik-protivodeystvie-korruptsii-uzbekistan-51481535.html

В пресс-центре Sputnik обсудят противодействие коррупции в Узбекистане

В пресс-центре Sputnik обсудят противодействие коррупции в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Республика присоединилась к Соглашению об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) в СНГ

2025-08-25T10:48+0500

2025-08-25T10:48+0500

2025-08-25T10:55+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

ташкент

москва

борьба с коррупцией

снг

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46049653_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c598081ca3816bac8180255f61c70fb7.jpg

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik пройдет видеомост Москва – Ташкент на тему: "Противодействие коррупции в Узбекистане".Мероприятие состоится 26 августа в 13.00 по ташкентскому времени.Участник в Москве:В Ташкенте:Республика присоединилась к Соглашению об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) в СНГ.Спикеры расскажут об основных задачах, стоящих перед МСПК, о значении присоединения Узбекистана к этому Совету, как для самой страны, так и для всего СНГ. Речь также пойдет о формах взаимодействия и совместных инициативах между странами Содружества, которые планируют в ближайшее время. К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

пресс-центре sputnik противодействие коррупция узбекистан снг