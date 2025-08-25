Узбекистан
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Запорожское Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".Также военнослужащие Восточной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Зеленый Гай Запорожской области и Камышеваха ДНР. В результате противник потерял:
Российская армия освободила Запорожское в Днепропетровской области

15:00 25.08.2025 (обновлено: 15:04 25.08.2025)
© РИА НовостиРоссийские военные в зоне СВО.
Российские военные в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Восток".
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Запорожское Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Запорожское Днепропетровской области", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Также военнослужащие Восточной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Зеленый Гай Запорожской области и Камышеваха ДНР.
В результате противник потерял:
свыше 240 военнослужащих;
танк;
четыре боевые бронированные машины;
девять автомобилей;
четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США;
склад материальных средств.
