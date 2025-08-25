https://uz.sputniknews.ru/20250825/ukraina-vsex-pereigrala-rossiyu-jdet-neojidannyy-udar-51483020.html

Украина всех переиграла: Россию ждет неожиданный удар

Украина всех переиграла: Россию ждет неожиданный удар

25.08.2025

Работая по урегулированию украинского кризиса, стоит иметь в виду, что в каком-то смысле победить Незалежную невозможно. Последнее слово всегда остается за ней. Русская армия может дойти хоть до Киева, хоть до Львова — жители Незалежной все равно скажут, что "на самом деле" Украина победила, пишет колумнист РИА Новости.Только что вышли результаты нового опроса граждан б. УССР, они подтверждают все сказанное. Значительное большинство украинцев (73 процента) продолжает верить в неизбежную победу над Россией. Вот только контуры этой победы изменились удивительным образом. Только совсем отпетое меньшинство верит, что Украина выйдет на границы 1991 года, а в России сменятся власть и политика. Подавляющее большинство видит победу так: Киеву вернут пленных, Россия прекратит ракетные удары, Украина — хоть тушкой, хоть чучелком — сохранит свою государственность.Простите, а чем это отличается от Берлина в 1945-м? После подписания капитуляции Москва тоже прекратила обстрелы. Пленные немцы вернулись на родину — правда, хорошенько поработав до этого на стройках СССР. А германскую государственность сохранили по особому настоянию "тирана" Сталина.Немцы были достаточно умны, чтобы не называть это победой. Массы погрузились в тяжелейшую депрессию. Но не стоит ждать того же от украинского общества.Поразительная психическая пластичность позволяет им моментально превращать в победу любое поражение. Только вспомните, как стремительно теряли "стратегическое значение" все города, откуда драпали вэсэушники.Сейчас с той же легкостью необыкновенной они переживают потерю территорий, в боях за которые у них погибло, как следует из утечек данных, более миллиона семисот тысяч человек. Еще миллионы стали беженцами. Экономика страны просто исчезла — в этом состоянии Украине даже дефолт не поможет. И все равно у них там перемога на перемоге едет и перемогой погоняет."Украина еще не победила, но уже не проиграла", — только что отлил в граните Зеленский. Ну да, конечно. Победа, она так и выглядит. Но ведь подведомственное население этой позорной ерунде истово верит.Нет никакого сомнения, что любое мирное соглашение, будь оно сколь угодно выгодно для Москвы, будет вывернуто наизнанку и из него смастерят знамя победы. Ничто их не остановит: ни потеря территорий, ни человеческие потери, ни тем более репутационные. Какой имидж у артистов погорелого театра? Будут опять скакать и смеяться над "русней".Иногда кажется, что, если от всей Украины останется квадратный метр территории, там все равно будет вечно скакать какой-нибудь особо одаренный деятель, размахивать жовто-блакитным флагом и, ухмыляясь, повторять, что "на самом деле москали проиграли".Для нас тут опасность в том, что огромное количество наших латентных заукраинцев понесут эту повестку в массы. И тут, кстати сказать, наши диванные патриоты сольются в неожиданных объятиях с самыми отпетыми либеральными русофобами. Их объединит новая повесточка: разгонять тему "поражения" России.Ошарашенным гражданам будут разъяснять, что Москва все слила, кривляться и давить на психику. Любые разумные доводы потонут в бешеных децибелах. Проиграв людей, землю, экономику, демографию — вообще все, Украина попробует выиграть хотя бы информационную войну.Исторический фан-факт: быстро и позорно проиграв русским войну в 1877 году, потеряв гигантские территории в Европе, уже согласившись на капитуляцию, последний султан Османской империи выпустил для своего народа специальное разъяснение, в котором говорилось, что "государь победил нечистых собак", а "Вселенная опять управляется из Стамбула". Это, кстати, в перспективе Абдул-Хамида II не спасло: поражение в войне привело его страну к дефолту и запустило революционный процесс, в результате которого разозленные военные снесли властителя с трона.Победы в инфополе — они вообще довольно коварны. Они мешают видеть, насколько все плохо в мире реальном, и не дают ничего исправить. Впрочем, украинцы в этом убеждаются каждый день на собственном опыте.Для нас тут рецепт очень прост и уже неоднократно опробован: не вестись на истерики, не кормить троллей, не поддаваться на провокации, кои, несомненно, воспоследуют. Наше спокойствие и решимость позволили нам одолеть и разоружить самый мощный в мире военный альянс. Мы отразили множество информационных атак и научились относиться к ним как Василий Иванович Чапаев к атакам психическим: "Психическая?.. Ну, хрен с ней — давай психическую".

