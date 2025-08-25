https://uz.sputniknews.ru/20250825/uzbekistan-chm-sportivaya-borba-bolgariya-51482820.html

Спортивная борьба: узбекистанец завоевал золото на молодежном ЧМ

Спортивная борьба: узбекистанец завоевал золото на молодежном ЧМ

Первенство проходило в болгарском городе Самоков. По итогам чемпионата у сборной республики шесть наград

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Борец греко-римского стиля из Узбекистана Айтжан Халмаханов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе среди молодежи (U20). Об этом сообщает пресс-служба НОК.Первенство проходило в болгарском городе Самоков. В последний день состоялись финальные схватки в четырех весовых категориях — 63, 77, 87 и 130 кг.Айтжан Халмаханов во второй раз завоевал титул чемпиона мира, добавили в пресс-службе.По итогам чемпионата сборная Узбекистана, выступавшая в трех направлениях, завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

