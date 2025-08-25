https://uz.sputniknews.ru/20250825/uzbekistan-chm-sportivaya-borba-bolgariya-51482820.html
Спортивная борьба: узбекистанец завоевал золото на молодежном ЧМ
Спортивная борьба: узбекистанец завоевал золото на молодежном ЧМ
Sputnik Узбекистан
Первенство проходило в болгарском городе Самоков. По итогам чемпионата у сборной республики шесть наград
2025-08-25T13:08+0500
2025-08-25T13:08+0500
2025-08-25T13:08+0500
спорт
чемпионат мира
греко-римская борьба
молодежь
болгария
узбекистанец
золото
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51482582_0:0:1150:648_1920x0_80_0_0_1d748e9893844c6445c091b3c8eaa2e7.jpg
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Борец греко-римского стиля из Узбекистана Айтжан Халмаханов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе среди молодежи (U20). Об этом сообщает пресс-служба НОК.Первенство проходило в болгарском городе Самоков. В последний день состоялись финальные схватки в четырех весовых категориях — 63, 77, 87 и 130 кг.Айтжан Халмаханов во второй раз завоевал титул чемпиона мира, добавили в пресс-службе.По итогам чемпионата сборная Узбекистана, выступавшая в трех направлениях, завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.
болгария
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51482582_72:0:1095:767_1920x0_80_0_0_6447975d53a407bcd305612319fc4a6a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спортивная борьба узбекистанец золото молодежь чемпионат мира болгария
спортивная борьба узбекистанец золото молодежь чемпионат мира болгария
Спортивная борьба: узбекистанец завоевал золото на молодежном ЧМ
Первенство проходило в болгарском городе Самоков. По итогам чемпионата у сборной республики шесть наград.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik
. Борец греко-римского стиля из Узбекистана Айтжан Халмаханов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе среди молодежи (U20). Об этом сообщает
пресс-служба НОК.
Первенство проходило в болгарском городе Самоков. В последний день состоялись финальные схватки в четырех весовых категориях — 63, 77, 87 и 130 кг.
“Выступая в весовой категории -63 кг, узбекский спортсмен на отборочном этапе одолел соперника из Японии, а также выступавшего в нейтральном статусе представителя России и борца из Казахстана. В финале он уверенно победил спортсмена из Армении со счетом 12:2”, — говорится в сообщении.
Айтжан Халмаханов во второй раз завоевал титул чемпиона мира, добавили в пресс-службе.
По итогам чемпионата сборная Узбекистана, выступавшая в трех направлениях, завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.