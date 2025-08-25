Узбекистан
Спортивная борьба: узбекистанец завоевал золото на молодежном ЧМ
Спортивная борьба: узбекистанец завоевал золото на молодежном ЧМ
Первенство проходило в болгарском городе Самоков. По итогам чемпионата у сборной республики шесть наград
2025-08-25T13:08+0500
2025-08-25T13:08+0500
спорт
чемпионат мира
греко-римская борьба
молодежь
болгария
узбекистанец
золото
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51482582_0:0:1150:648_1920x0_80_0_0_1d748e9893844c6445c091b3c8eaa2e7.jpg
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Борец греко-римского стиля из Узбекистана Айтжан Халмаханов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе среди молодежи (U20). Об этом сообщает пресс-служба НОК.Первенство проходило в болгарском городе Самоков. В последний день состоялись финальные схватки в четырех весовых категориях — 63, 77, 87 и 130 кг.Айтжан Халмаханов во второй раз завоевал титул чемпиона мира, добавили в пресс-службе.По итогам чемпионата сборная Узбекистана, выступавшая в трех направлениях, завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.
болгария
Новости
Спортивная борьба: узбекистанец завоевал золото на молодежном ЧМ

13:08 25.08.2025
© НОК УзбекистанаАйтжан Халмаханов во второй раз завоевал титул чемпиона мира
Первенство проходило в болгарском городе Самоков. По итогам чемпионата у сборной республики шесть наград.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Борец греко-римского стиля из Узбекистана Айтжан Халмаханов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе среди молодежи (U20). Об этом сообщает пресс-служба НОК.
Первенство проходило в болгарском городе Самоков. В последний день состоялись финальные схватки в четырех весовых категориях — 63, 77, 87 и 130 кг.

“Выступая в весовой категории -63 кг, узбекский спортсмен на отборочном этапе одолел соперника из Японии, а также выступавшего в нейтральном статусе представителя России и борца из Казахстана. В финале он уверенно победил спортсмена из Армении со счетом 12:2”, — говорится в сообщении.

Айтжан Халмаханов во второй раз завоевал титул чемпиона мира, добавили в пресс-службе.
По итогам чемпионата сборная Узбекистана, выступавшая в трех направлениях, завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.
