Как Россия и Узбекистан могут сотрудничать в сфере креативных индустрий — видео
Как Россия и Узбекистан могут сотрудничать в сфере креативных индустрий — видео
Объединение усилий в этой сфере позволит расширить креативную экономику обеих стран и вывести совместные проекты на международный уровень
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся брифинг, посвященный сотрудничеству России и Узбекистана в сфере креативных индустрий.
Как Россия и Узбекистан могут сотрудничать в сфере креативных индустрий — видео
Объединение усилий в этой сфере позволит расширить креативную экономику обеих стран и вывести совместные проекты на международный уровень.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся брифинг, посвященный сотрудничеству России и Узбекистана в сфере креативных индустрий.
Генеральный директор Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова отметила, что Узбекистан сегодня является одним из самых динамично развивающихся IT-хабов Центральной Азии и представляет большой интерес как стратегический партнер.
По словам Агамовой, ключевая цель Агентства креативных индустрий Москвы — обмен опытом и изучение успешных практик Узбекистана в области цифрового развития. Это позволит выстроить долгосрочное сотрудничество и определить конкретные точки соприкосновения.
"Мы видим в этом партнерстве серьезный экономический потенциал. Креативная экономика растет очень быстро, как в Москве, так и в Ташкенте", — подчеркнула она.
Отдельно была выделена предстоящая встреча с IT Park Uzbekistan, который за четыре года существования показал динамичное развитие и впечатляющие результаты.
"Этот опыт для нас ценен, и мы хотим его перенять. Мы уверены, что сможем быть полезными IT-хабу", — сказала глава агентства.
Особое внимание спикер уделила сфере видеоигр, которая может стать флагманским направлением сотрудничества:
Узбекистан уже обладает сильной IT-базой;
страна является лидером киберспорта в Центральной Азии, где игры рассматриваются не только как технологический продукт, но и как культурный феномен.
Перспективными направлениями названы также кино и анимация. Богатое культурное наследие Узбекистана может стать основой для создания уникального контента, востребованного как на региональном, так и на международном уровнях.
Отдельно затронули тему дизайна и моды. Узбекистан уже является партнером Москвы в рамках онлайн-платформы "Центр материалов", где представлено около 70 материалов от девяти узбекских поставщиков.
"Молодежь и таланты — движущая сила креативной экономики. За пять лет Агентство креативных индустрий Москвы реализовало несколько сотен проектов, и у нас есть проверенные методики, которые можно масштабировать", — отметила Агамова.
По ее словам, сейчас в проекте "Фабрика видеоигр" могут участвовать только российские студии, однако в будущем планируют привлекать компании из стран СНГ, включая Узбекистан.
Таким образом, сотрудничество России и Узбекистана в сфере креативных индустрий открывает перспективы сразу в нескольких направлениях: от видеоигр и цифровых технологий до кино, анимации, моды и дизайна. Объединение усилий в этой сфере позволит расширить креативную экономику обеих стран и вывести совместные проекты на международный уровень.
Полное видео — по ссылке.