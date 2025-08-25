https://uz.sputniknews.ru/20250825/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-kreativnyye-industrii-51493505.html

Как Россия и Узбекистан могут сотрудничать в сфере креативных индустрий — видео

Объединение усилий в этой сфере позволит расширить креативную экономику обеих стран и вывести совместные проекты на международный уровень

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся брифинг, посвященный сотрудничеству России и Узбекистана в сфере креативных индустрий.Генеральный директор Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова отметила, что Узбекистан сегодня является одним из самых динамично развивающихся IT-хабов Центральной Азии и представляет большой интерес как стратегический партнер.По словам Агамовой, ключевая цель Агентства креативных индустрий Москвы — обмен опытом и изучение успешных практик Узбекистана в области цифрового развития. Это позволит выстроить долгосрочное сотрудничество и определить конкретные точки соприкосновения. Отдельно была выделена предстоящая встреча с IT Park Uzbekistan, который за четыре года существования показал динамичное развитие и впечатляющие результаты."Этот опыт для нас ценен, и мы хотим его перенять. Мы уверены, что сможем быть полезными IT-хабу", — сказала глава агентства.Особое внимание спикер уделила сфере видеоигр, которая может стать флагманским направлением сотрудничества:Перспективными направлениями названы также кино и анимация. Богатое культурное наследие Узбекистана может стать основой для создания уникального контента, востребованного как на региональном, так и на международном уровнях.Отдельно затронули тему дизайна и моды. Узбекистан уже является партнером Москвы в рамках онлайн-платформы "Центр материалов", где представлено около 70 материалов от девяти узбекских поставщиков.По ее словам, сейчас в проекте "Фабрика видеоигр" могут участвовать только российские студии, однако в будущем планируют привлекать компании из стран СНГ, включая Узбекистан.Таким образом, сотрудничество России и Узбекистана в сфере креативных индустрий открывает перспективы сразу в нескольких направлениях: от видеоигр и цифровых технологий до кино, анимации, моды и дизайна. Объединение усилий в этой сфере позволит расширить креативную экономику обеих стран и вывести совместные проекты на международный уровень.Полное видео — по ссылке.

