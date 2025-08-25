https://uz.sputniknews.ru/20250825/uzbekistan-shtrafy-vmeshatelstvo-nno-51487556.html
В Узбекистане за вмешательство в деятельность ННО будут штрафовать
Соответствующий закон, вносящий поправки в некоторые законодательные акты, подписал глава республики.
2025-08-25T16:15+0500
2025-08-25T16:15+0500
2025-08-25T16:15+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/11/50596522_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_be01dc0eaf6ad85e45fc993478d0838e.jpg
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Узбекистане утвердили штрафы за вмешательство в работу негосударственных некоммерческих организаций. Это определено в законе за подписью президента, сообщает Минюст.Документ вносит дополнения и изменения в некоторые законодательные акты, тем самым создавая необходимые условия для обеспечения эффективной деятельности ННО.Базовая расчетная величина (БРВ) равна 412 тыс. сумов. Таким образом, сумма штрафа составит от 2 млн 884 тыс. сумов до 4 млн 120 тыс. сумов.Осуществление деятельности без государственной регистрации ННО (за исключением религиозных организаций), а также их представительствами и филиалами влечет наложение штрафа в размере от 10 до 25 БРВ. Ранее штраф за данное правонарушение составлял от 15 до 30 БРВ.Нерассмотренный итоговый документ, подготовленный субъектами общественного контроля в предусмотренных законодательством формах по результатам общественного контроля, или же нарушение сроков его рассмотрения без уважительных причин, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 5 БРВ.Также закон определяет порядок сбора спонсорских пожертвований.“Сбор спонсорских пожертвований осуществляется в интересах определенных получателей спонсорской помощи в течение заранее объявленного срока. Нарушение порядка сбора спонсорских пожертвований влечет наложение штрафа на граждан — в размере от 3 до 5 БРВ, на должностных лиц — от 5 до 7 БРВ”, — говорится в сообщении.
