В Узбекистане за вмешательство в деятельность ННО будут штрафовать

Соответствующий закон, вносящий поправки в некоторые законодательные акты, подписал глава республики.

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Узбекистане утвердили штрафы за вмешательство в работу негосударственных некоммерческих организаций. Это определено в законе за подписью президента, сообщает Минюст.Документ вносит дополнения и изменения в некоторые законодательные акты, тем самым создавая необходимые условия для обеспечения эффективной деятельности ННО.Базовая расчетная величина (БРВ) равна 412 тыс. сумов. Таким образом, сумма штрафа составит от 2 млн 884 тыс. сумов до 4 млн 120 тыс. сумов.Осуществление деятельности без государственной регистрации ННО (за исключением религиозных организаций), а также их представительствами и филиалами влечет наложение штрафа в размере от 10 до 25 БРВ. Ранее штраф за данное правонарушение составлял от 15 до 30 БРВ.Нерассмотренный итоговый документ, подготовленный субъектами общественного контроля в предусмотренных законодательством формах по результатам общественного контроля, или же нарушение сроков его рассмотрения без уважительных причин, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 5 БРВ.Также закон определяет порядок сбора спонсорских пожертвований.“Сбор спонсорских пожертвований осуществляется в интересах определенных получателей спонсорской помощи в течение заранее объявленного срока. Нарушение порядка сбора спонсорских пожертвований влечет наложение штрафа на граждан — в размере от 3 до 5 БРВ, на должностных лиц — от 5 до 7 БРВ”, — говорится в сообщении.

