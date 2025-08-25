В Узбекистан с госвизитом приедет король Иордании

https://uz.sputniknews.ru/20250825/v-uzbekistan-s-gosvizitom-priedet-korol-iordanii-51475788.html
Основные мероприятия программы пребывания высокого гостя пройдут в Самарканде
2025-08-25T09:50+0500
2025-08-25T09:50+0500
2025-08-25T09:50+0500
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Король Иордании посетит Узбекистан с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы государства. Повестка саммита включает вопросы развития политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживания кооперации в химической, фармацевтической, аграрной, текстильной, добывающей и других отраслях, расширения культурно-гуманитарного обмена.Также стороны обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики.По итогам переговоров планируют подписать пакет двусторонних соглашений.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
Король Иордании посетит Узбекистан с государственным визитом, сообщает
пресс-служба главы государства.
“По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II ибн аль-Хусейн 25-26 августа этого года посетит нашу страну с государственным визитом. Основные мероприятия программы пребывания высокого гостя пройдут в городе Самарканде”, — говорится в сообщении.
Повестка саммита включает вопросы развития политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживания кооперации в химической, фармацевтической, аграрной, текстильной, добывающей и других отраслях, расширения культурно-гуманитарного обмена.
Также стороны обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики.
По итогам переговоров планируют подписать пакет двусторонних соглашений.