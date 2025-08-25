https://uz.sputniknews.ru/20250825/v-uzbekistan-s-gosvizitom-priedet-korol-iordanii-51475788.html

В Узбекистан с госвизитом приедет король Иордании

В Узбекистан с госвизитом приедет король Иордании

Sputnik Узбекистан

Основные мероприятия программы пребывания высокого гостя пройдут в Самарканде

2025-08-25T09:50+0500

2025-08-25T09:50+0500

2025-08-25T09:50+0500

политика

узбекистан

государственный визит

иордания

саммит

самарканд

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51476128_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_2c4651403b5088db255830bbe02219ca.jpg

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Король Иордании посетит Узбекистан с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы государства. Повестка саммита включает вопросы развития политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживания кооперации в химической, фармацевтической, аграрной, текстильной, добывающей и других отраслях, расширения культурно-гуманитарного обмена.Также стороны обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики.По итогам переговоров планируют подписать пакет двусторонних соглашений.

узбекистан

иордания

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан государственный визит король иордания