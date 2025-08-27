Узбекистан
Песков рассказал, при каком условии будет достигнут результат переговоров с США по Украине
Песков рассказал, при каком условии будет достигнут результат переговоров с США по Украине
Sputnik Узбекистан
Также официальный представитель Кремля отметил, что гарантии безопасности — одна из важнейших тем в поиске урегулирования на Украине, она фигурирует в повестке дня
2025-08-27T17:45+0500
2025-08-27T17:45+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/12/28336266_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_653c5848c67ceed4fbd465c5e9c1ff1c.jpg
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Работа между Россией и США по украинскому вопросу должна вестись в непубличном формате для достижения результата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления официального представителя Кремля:
Песков рассказал, при каком условии будет достигнут результат переговоров с США по Украине

17:45 27.08.2025
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.08.2025
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Также официальный представитель Кремля отметил, что гарантии безопасности — одна из важнейших тем в поиске урегулирования на Украине, она фигурирует в повестке дня.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Работа между Россией и США по украинскому вопросу должна вестись в непубличном формате для достижения результата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Полагаем, что работа должна дальше вестись в непубличном формате. Только так можно достичь результата", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Другие заявления официального представителя Кремля:
на Аляске состоялся очень содержательный и нужный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом;
Путин и Трамп на Аляске обменялись мнениями по урегулированию на Украине;
Россия считает, что говорить о деталях переговоров РФ и США по Украине в отрыве от общего контекста вряд ли полезно;
руководители российской и украинской переговорных групп находятся в контакте;
работа на уровне российской и украинской переговорных групп должна быть продолжена;
точных сроков новой встречи российской и украинской переговорных групп пока нет;
посреднические усилия президента США Дональда Трампа в украинском урегулировании важны;
Россия надеется, что посреднические усилия со стороны американского лидера Дональда Трампа по урегулированию на Украине продолжатся;
контакты России и США продолжаются по известным каналам;
конфликт на Украине сложный и спровоцирован не Россией;
Россия сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, нужна взаимность со стороны Украины;
РФ негативно относится к обсуждениям в Европе о возможности присутствия европейских военных на территории Украины;
ВС РФ в ходе СВО наносят удары только по военным и околовоенным целям;
президент России Владимир Путин в вопросе спецоперации всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию;
возможные контакты России и Украины на высшем уровне должны быть подготовлены, чтобы быть результативными;
гарантии безопасности - одна из важнейших тем в поиске урегулирования на Украине, она фигурирует в повестке дня.
