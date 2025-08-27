https://uz.sputniknews.ru/20250827/peskov-rasskazal-pri-kakom-uslovii-budet-dostignut-rezultat-peregovorov-s-ssha-po-ukraine-51555309.html

Песков рассказал, при каком условии будет достигнут результат переговоров с США по Украине

Песков рассказал, при каком условии будет достигнут результат переговоров с США по Украине

Sputnik Узбекистан

Также официальный представитель Кремля отметил, что гарантии безопасности — одна из важнейших тем в поиске урегулирования на Украине, она фигурирует в повестке дня

2025-08-27T17:45+0500

2025-08-27T17:45+0500

2025-08-27T17:45+0500

в мире

россия

дмитрий песков

кремль

сша

дональд трамп

владимир путин

аляска

украина

сво

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/12/28336266_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_653c5848c67ceed4fbd465c5e9c1ff1c.jpg

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Работа между Россией и США по украинскому вопросу должна вестись в непубличном формате для достижения результата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления официального представителя Кремля:

россия

аляска

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сша украина кремль