Песков рассказал, при каком условии будет достигнут результат переговоров с США по Украине
Также официальный представитель Кремля отметил, что гарантии безопасности — одна из важнейших тем в поиске урегулирования на Украине, она фигурирует в повестке дня.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Работа между Россией и США по украинскому вопросу должна вестись в непубличном формате для достижения результата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Полагаем, что работа должна дальше вестись в непубличном формате. Только так можно достичь результата", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Другие заявления официального представителя Кремля:
на Аляске состоялся очень содержательный и нужный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом;
Путин и Трамп на Аляске обменялись мнениями по урегулированию на Украине;
Россия считает, что говорить о деталях переговоров РФ и США по Украине в отрыве от общего контекста вряд ли полезно;
руководители российской и украинской переговорных групп находятся в контакте;
работа на уровне российской и украинской переговорных групп должна быть продолжена;
точных сроков новой встречи российской и украинской переговорных групп пока нет;
посреднические усилия президента США Дональда Трампа в украинском урегулировании важны;
Россия надеется, что посреднические усилия со стороны американского лидера Дональда Трампа по урегулированию на Украине продолжатся;
контакты России и США продолжаются по известным каналам;
конфликт на Украине сложный и спровоцирован не Россией;
Россия сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, нужна взаимность со стороны Украины;
РФ негативно относится к обсуждениям в Европе о возможности присутствия европейских военных на территории Украины;
ВС РФ в ходе СВО наносят удары только по военным и околовоенным целям;
президент России Владимир Путин в вопросе спецоперации всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию;
возможные контакты России и Украины на высшем уровне должны быть подготовлены, чтобы быть результативными;
гарантии безопасности - одна из важнейших тем в поиске урегулирования на Украине, она фигурирует в повестке дня.