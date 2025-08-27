https://uz.sputniknews.ru/20250827/rossiya-kompanii-eksport-jivotnovodstvo-uzbekistan-51535130.html
В Узбекистан могут поставлять продукцию животноводства 437 российских компаний
В Узбекистан могут поставлять продукцию животноводства 437 российских компаний
Россельхознадзор расширил список российских поставщиков птицеводческой продукции в Узбекистан и продолжает работу по увеличению перечня российских производителей, имеющих право экспорта товаров на рынок республики
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Теперь в Узбекистан могут поставлять продукцию животноводства 437 российских компаний, сообщает Россельхознадзор.Ведомство расширило список российских поставщиков птицеводческой продукции в республику. В Россельхознадзоре добавили, что продолжают работу по расширению перечня российских производителей, имеющих право экспорта товаров на рынок республики.
2025
