В Узбекистан могут поставлять продукцию животноводства 437 российских компаний

Россельхознадзор расширил список российских поставщиков птицеводческой продукции в Узбекистан и продолжает работу по увеличению перечня российских производителей, имеющих право экспорта товаров на рынок республики

2025-08-27T11:00+0500

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Теперь в Узбекистан могут поставлять продукцию животноводства 437 российских компаний, сообщает Россельхознадзор.Ведомство расширило список российских поставщиков птицеводческой продукции в республику. В Россельхознадзоре добавили, что продолжают работу по расширению перечня российских производителей, имеющих право экспорта товаров на рынок республики.

