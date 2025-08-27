https://uz.sputniknews.ru/20250827/tashkent-gulyaniya-v-chest-dnya-nezavisimosti-51555890.html

Где в Ташкенте пройдут гуляния в честь Дня независимости — инфографика

Мероприятия будут проходить 30-31 августа. Для жителей и гостей столицы подготовили множество локаций, где будут организованы праздничные программы

2025-08-27

В честь Дня независимости Узбекистана в столице республики 30-31 августа пройдут праздничные гуляния и концертные программы.Их организуют в разных локациях и в разное время. Так в Юнусабадском районе на площади у выставочного комплекса "Узэкспоцентр" праздничное мероприятие начнется в полдень.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

