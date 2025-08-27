Узбекистан
Где в Ташкенте пройдут гуляния в честь Дня независимости — инфографика
Где в Ташкенте пройдут гуляния в честь Дня независимости — инфографика
Мероприятия будут проходить 30-31 августа. Для жителей и гостей столицы подготовили множество локаций, где будут организованы праздничные программы
В честь Дня независимости Узбекистана в столице республики 30-31 августа пройдут праздничные гуляния и концертные программы.Их организуют в разных локациях и в разное время. Так в Юнусабадском районе на площади у выставочного комплекса "Узэкспоцентр" праздничное мероприятие начнется в полдень.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
18:35 27.08.2025
Мероприятия будут проходить 30-31 августа. Для жителей и гостей столицы подготовили множество локаций, где будут организованы праздничные программы.
В честь Дня независимости Узбекистана в столице республики 30-31 августа пройдут праздничные гуляния и концертные программы.
Их организуют в разных локациях и в разное время. Так в Юнусабадском районе на площади у выставочного комплекса "Узэкспоцентр" праздничное мероприятие начнется в полдень.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
