https://uz.sputniknews.ru/20250827/uzbekistan-torgovlya-eaeu-51552927.html
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Sputnik Узбекистан
Национальное агентство РУз по статистике опубликовало данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за первые 7 месяцев 2025-го
2025-08-27T17:22+0500
2025-08-27T17:22+0500
2025-08-27T17:22+0500
еаэс и узбекистан
инфографика
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
торговля
россия
статистика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1b/51549267_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_32199772c38ff1bfa2a9877a7c89a6c5.png
Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за январь – июль текущего года составил $10,8 млрд, из них:Основным партнером в Союзе по итогам шести месяцев продолжает оставаться Россия.Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала. Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1b/51549267_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_83b03660e7c97ca8ab686bff4655c046.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
внешнеторговый оборот узбекистан еаэс статистика
внешнеторговый оборот узбекистан еаэс статистика
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Национальное агентство РУз по статистике опубликовало данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за первые 7 месяцев 2025-го.
Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за январь – июль текущего года составил $10,8 млрд, из них:
Основным партнером в Союзе по итогам шести месяцев продолжает оставаться Россия.
Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.
Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.