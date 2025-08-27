https://uz.sputniknews.ru/20250827/uzbekistan-torgovlya-eaeu-51552927.html

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

Национальное агентство РУз по статистике опубликовало данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за первые 7 месяцев 2025-го

Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за январь – июль текущего года составил $10,8 млрд, из них:Основным партнером в Союзе по итогам шести месяцев продолжает оставаться Россия.Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала. Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.

