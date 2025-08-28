https://uz.sputniknews.ru/20250828/abr-finansirovaniye-modernizatsiya-doroga-karakalpakstan-51577667.html
АБР направит $233 млн на модернизацию дороги в Каракалпакстане
АБР направит $233 млн на модернизацию дороги в Каракалпакстане
Sputnik Узбекистан
В проект заложены элементы климатической устойчивости, включая цементобетонное покрытие, повышенные насыпи и усовершенствованные дренажные системы, предназначенные для противостояния последствиям изменения климата и экстремальным погодным условиям
2025-08-28T16:50+0500
2025-08-28T16:50+0500
2025-08-28T17:09+0500
узбекистан
абр
сотрудничество
финансирование
дороги
каракалпакстан
проект
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1c/51578674_25:0:825:450_1920x0_80_0_0_d43b2ee9eb4b2eacd8ce8b3052cf84c0.jpg
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Азиатский банк развития направит более $233 млн на модернизацию дороги в Каракалпакстане, сообщает пресс-служба АБР.Как отмечается, проект направлен на улучшение региональной связанности, сокращение времени в пути, а также повышение безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной инфраструктуры к изменению климата в западных регионах республики.Он предусматривает реконструкцию около 87 км автодороги А-380 (Гузар – Бухара – Нукус – Бейнеу), включая строительство новой объездной трассы Турткуль – Элликкала – Беруний, а также реконструкцию 12-километрового участка существующей автодороги A-380.В проект заложены элементы климатической устойчивости, включая цементобетонное покрытие, повышенные насыпи и усовершенствованные дренажные системы, предназначенные для противостояния последствиям изменения климата и экстремальным погодным условиям.АБР окажет поддержку в установке интеллектуальных транспортных систем и технологий автоматического взвешивания транспорта в движении, что позволит улучшить контроль за дорожным движением, обеспечить соблюдение нормативов по нагрузке на ось и снизить расходы на содержание дорог.Вдоль коридора создадут пять зон отдыха и сервисного обслуживания, включая зарядные станции для электромобилей и удобства с учетом гендерных аспектов — безопасные и доступные условия для женщин.Общая стоимость проекта составит $293,7 млн, помимо кредита АБР на реконструкцию трассы направят $60,6 млн из госбюджета.Для справки: с момента вступления РУз в АБР в 1995 году Банк предоставил государственные займы, гранты и техническую помощь на общую сумму около $14,3 млрд.
узбекистан
каракалпакстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1c/51578674_225:0:825:450_1920x0_80_0_0_12f29a140b89eaed0aae9a01443fa21c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абр реконструкция дорога каракалпакстан
абр реконструкция дорога каракалпакстан
АБР направит $233 млн на модернизацию дороги в Каракалпакстане
16:50 28.08.2025 (обновлено: 17:09 28.08.2025)
В проект заложены элементы климатической устойчивости, включая цементобетонное покрытие, повышенные насыпи и усовершенствованные дренажные системы. Все это позволит противостоять последствиям изменения климата и экстремальным погодным условиям.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
Азиатский банк развития направит более $233 млн на модернизацию дороги в Каракалпакстане, сообщает
пресс-служба АБР.
"Азиатский банк развития одобрил предоставление займа в размере 233,1 млн долларов США Республике Узбекистан для модернизации ключевого участка Коридора-2 Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС)", — говорится в сообщении.
Как отмечается, проект направлен на улучшение региональной связанности, сокращение времени в пути, а также повышение безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной инфраструктуры к изменению климата в западных регионах республики.
Он предусматривает реконструкцию около 87 км автодороги А-380 (Гузар – Бухара – Нукус – Бейнеу), включая строительство новой объездной трассы Турткуль – Элликкала – Беруний, а также реконструкцию 12-километрового участка существующей автодороги A-380.
В проект заложены элементы климатической устойчивости, включая цементобетонное покрытие, повышенные насыпи и усовершенствованные дренажные системы, предназначенные для противостояния последствиям изменения климата и экстремальным погодным условиям.
"Эти инвестиции укрепят роль Узбекистана как регионального транзитного узла и будут способствовать инклюзивному экономическому росту в Каракалпакстане, — отметила директор Представительства АБР в РУз Канокпан Лао-Арая. — Внедрение климатически устойчивой инфраструктуры и интеллектуальных транспортных систем обеспечит долгосрочную устойчивость и позволит сделать передвижение для населения и бизнеса более безопасным и эффективным".
АБР окажет поддержку в установке интеллектуальных транспортных систем и технологий автоматического взвешивания транспорта в движении, что позволит улучшить контроль за дорожным движением, обеспечить соблюдение нормативов по нагрузке на ось и снизить расходы на содержание дорог.
Вдоль коридора создадут пять зон отдыха и сервисного обслуживания, включая зарядные станции для электромобилей и удобства с учетом гендерных аспектов — безопасные и доступные условия для женщин.
Общая стоимость проекта составит $293,7 млн, помимо кредита АБР на реконструкцию трассы направят $60,6 млн из госбюджета.
Для справки: с момента вступления РУз в АБР в 1995 году Банк предоставил государственные займы, гранты и техническую помощь на общую сумму около $14,3 млрд.