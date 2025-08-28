https://uz.sputniknews.ru/20250828/abr-finansirovaniye-modernizatsiya-doroga-karakalpakstan-51577667.html

АБР направит $233 млн на модернизацию дороги в Каракалпакстане

В проект заложены элементы климатической устойчивости, включая цементобетонное покрытие, повышенные насыпи и усовершенствованные дренажные системы, предназначенные для противостояния последствиям изменения климата и экстремальным погодным условиям

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Азиатский банк развития направит более $233 млн на модернизацию дороги в Каракалпакстане, сообщает пресс-служба АБР.Как отмечается, проект направлен на улучшение региональной связанности, сокращение времени в пути, а также повышение безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной инфраструктуры к изменению климата в западных регионах республики.Он предусматривает реконструкцию около 87 км автодороги А-380 (Гузар – Бухара – Нукус – Бейнеу), включая строительство новой объездной трассы Турткуль – Элликкала – Беруний, а также реконструкцию 12-километрового участка существующей автодороги A-380.В проект заложены элементы климатической устойчивости, включая цементобетонное покрытие, повышенные насыпи и усовершенствованные дренажные системы, предназначенные для противостояния последствиям изменения климата и экстремальным погодным условиям.АБР окажет поддержку в установке интеллектуальных транспортных систем и технологий автоматического взвешивания транспорта в движении, что позволит улучшить контроль за дорожным движением, обеспечить соблюдение нормативов по нагрузке на ось и снизить расходы на содержание дорог.Вдоль коридора создадут пять зон отдыха и сервисного обслуживания, включая зарядные станции для электромобилей и удобства с учетом гендерных аспектов — безопасные и доступные условия для женщин.Общая стоимость проекта составит $293,7 млн, помимо кредита АБР на реконструкцию трассы направят $60,6 млн из госбюджета.Для справки: с момента вступления РУз в АБР в 1995 году Банк предоставил государственные займы, гранты и техническую помощь на общую сумму около $14,3 млрд.

