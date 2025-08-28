Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250828/chm-dzyudo-bolgariya-uzbekistan-medali-51572180.html
ЧМ по дзюдо среди юниоров: узбекистанцы стартовали с трех золотых медалей
ЧМ по дзюдо среди юниоров: узбекистанцы стартовали с трех золотых медалей
Sputnik Узбекистан
С 27 по 30 августа 2025 года в столице Болгарии Софии проходит чемпионат мира по дзюдо среди кадетов (U17). В турнире участвуют сильнейшие юные дзюдоисты со всего мира
2025-08-28T13:10+0500
2025-08-28T13:10+0500
спорт
чемпионат мира
дзюдо
болгария
софия
узбекистанцы
медали
золото
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1c/51570160_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_04701bb29c4acf58332010a06c1b14a0.jpg
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Юные дзюдоисты Узбекистана начали чемпионат мира с 3 медалей, сообщает НОК. С 27 по 30 августа в столице Болгарии Софии проходит чемпионат мира по дзюдо среди кадетов (U17). Состязания объединили более 500 дзюдоистов из 71 страны шести континентов, 294 юноши и 257 девушек. Победители Золото
болгария
софия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1c/51570160_14:0:1267:940_1920x0_80_0_0_61e5009992418567a7035e54a0380449.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистанцы чемпионат мира дзюдо софия болгария
узбекистанцы чемпионат мира дзюдо софия болгария

ЧМ по дзюдо среди юниоров: узбекистанцы стартовали с трех золотых медалей

13:10 28.08.2025
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкТри золота завоевали дзюдоисты из Узбекистана на ЧМ в Софии
Три золота завоевали дзюдоисты из Узбекистана на ЧМ в Софии - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2025
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
С 27 по 30 августа 2025 года в столице Болгарии Софии проходит чемпионат мира по дзюдо среди кадетов (U17). В турнире участвуют сильнейшие юные дзюдоисты со всего мира.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Юные дзюдоисты Узбекистана начали чемпионат мира с 3 медалей, сообщает НОК.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкТри золота завоевали дзюдоисты из Узбекистана на ЧМ в Софии
Три золота завоевали дзюдоисты из Узбекистана на ЧМ в Софии - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2025
Три золота завоевали дзюдоисты из Узбекистана на ЧМ в Софии
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
С 27 по 30 августа в столице Болгарии Софии проходит чемпионат мира по дзюдо среди кадетов (U17). Состязания объединили более 500 дзюдоистов из 71 страны шести континентов, 294 юноши и 257 девушек.

"В первый день соревнований сборная Узбекистана завоевала 3 золотые медали. Такой успешный старт — впервые в истории нашей сборной", — говорится в сообщении.

Победители
Золото
-40 кг: Дилафруз Болтабоева
-50 кг: Хушнуд Султонов
-55 кг: Хушнуд Бурханов
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0