ЧМ по дзюдо среди юниоров: узбекистанцы стартовали с трех золотых медалей

Sputnik Узбекистан

С 27 по 30 августа 2025 года в столице Болгарии Софии проходит чемпионат мира по дзюдо среди кадетов (U17). В турнире участвуют сильнейшие юные дзюдоисты со всего мира

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Юные дзюдоисты Узбекистана начали чемпионат мира с 3 медалей, сообщает НОК. С 27 по 30 августа в столице Болгарии Софии проходит чемпионат мира по дзюдо среди кадетов (U17). Состязания объединили более 500 дзюдоистов из 71 страны шести континентов, 294 юноши и 257 девушек. Победители Золото

