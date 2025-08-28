ЧМ по дзюдо среди юниоров: узбекистанцы стартовали с трех золотых медалей
С 27 по 30 августа 2025 года в столице Болгарии Софии проходит чемпионат мира по дзюдо среди кадетов (U17). В турнире участвуют сильнейшие юные дзюдоисты со всего мира.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Юные дзюдоисты Узбекистана начали чемпионат мира с 3 медалей, сообщает НОК.
С 27 по 30 августа в столице Болгарии Софии проходит чемпионат мира по дзюдо среди кадетов (U17). Состязания объединили более 500 дзюдоистов из 71 страны шести континентов, 294 юноши и 257 девушек.
"В первый день соревнований сборная Узбекистана завоевала 3 золотые медали. Такой успешный старт — впервые в истории нашей сборной", — говорится в сообщении.
Победители
Золото
-40 кг: Дилафруз Болтабоева
-50 кг: Хушнуд Султонов
-55 кг: Хушнуд Бурханов