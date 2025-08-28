https://uz.sputniknews.ru/20250828/den-nezavisimosti-mirziyoyev-ukaz-pomilovaniye-51573280.html

К 34-й годовщине Независимости Узбекистана: президент помиловал 523 человека

К 34-й годовщине Независимости Узбекистана: президент помиловал 523 человека

Sputnik Узбекистан

В рамках реализации указа помилованных поставят на профилактический и пробационный учет. Им окажут содействие в социальной адаптации, в трудоустройстве, получении кредитов и субсидий, а также в оформлении гражданских документов и пенсий

2025-08-28T14:20+0500

2025-08-28T14:20+0500

2025-08-28T14:57+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

помилование

день независимости узбекистана

указ

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/21/90/219066_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8770824e71d16624a371f3fd51d0632c.jpg

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в честь 34-й годовщины Независимости республики помиловал 523 осужденных, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления. Из числа помилованных: Среди помилованных: Все помилованных поставят на профилактический и пробационный учет. Им окажут разовую материальную помощь, при необходимости предоставят медицинское обследование и лечение, будут содействовать в трудоустройстве, получении кредитов и субсидий, а также в оформлении гражданских документов и пенсий. Соответствующие поручения даны в рамках реализации указа ответственным министерствам и ведомствам.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан помилование день независимости