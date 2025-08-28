https://uz.sputniknews.ru/20250828/den-nezavisimosti-mirziyoyev-ukaz-pomilovaniye-51573280.html
К 34-й годовщине Независимости Узбекистана: президент помиловал 523 человека
К 34-й годовщине Независимости Узбекистана: президент помиловал 523 человека
Sputnik Узбекистан
В рамках реализации указа помилованных поставят на профилактический и пробационный учет. Им окажут содействие в социальной адаптации, в трудоустройстве, получении кредитов и субсидий, а также в оформлении гражданских документов и пенсий
2025-08-28T14:20+0500
2025-08-28T14:20+0500
2025-08-28T14:57+0500
общество
узбекистан
шавкат мирзиёев
помилование
день независимости узбекистана
указ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/21/90/219066_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8770824e71d16624a371f3fd51d0632c.jpg
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в честь 34-й годовщины Независимости республики помиловал 523 осужденных, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления. Из числа помилованных: Среди помилованных: Все помилованных поставят на профилактический и пробационный учет. Им окажут разовую материальную помощь, при необходимости предоставят медицинское обследование и лечение, будут содействовать в трудоустройстве, получении кредитов и субсидий, а также в оформлении гражданских документов и пенсий. Соответствующие поручения даны в рамках реализации указа ответственным министерствам и ведомствам.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/21/90/219066_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_90bffeab2ab19a1545818a972247b38f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан помилование день независимости
узбекистан помилование день независимости
К 34-й годовщине Независимости Узбекистана: президент помиловал 523 человека
14:20 28.08.2025 (обновлено: 14:57 28.08.2025)
В рамках реализации указа помилованных поставят на профилактический и пробационный учет. Им окажут содействие в социальной адаптации, трудоустройстве, получении кредитов и субсидий, а также в оформлении гражданских документов и пенсий.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в честь 34-й годовщины Независимости республики помиловал
523 осужденных, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления.
"Указом в соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции Республики Узбекистан помилованы 523 лица, отбывающих наказание за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", — говорится в комментарии к документу за подписью руководителя страны.
полностью освобождены от отбывания основного наказания — 195;
освобождены от отбывания наказания условно-досрочно — 147;
заменено более мягким наказание в отношении 87 лиц;
сокращен срок лишения свободы 94 лицам.
граждан иностранных государств — 8;
мужчин старше 60 лет — 31;
лиц в возрасте до 30 лет (из них 1 несовершеннолетний) — 220;
участвовавших в деятельности запрещенных организаций — 15.
Все помилованных поставят на профилактический и пробационный учет. Им окажут разовую материальную помощь, при необходимости предоставят медицинское обследование и лечение, будут содействовать в трудоустройстве, получении кредитов и субсидий, а также в оформлении гражданских документов и пенсий.
Соответствующие поручения даны в рамках реализации указа ответственным министерствам и ведомствам.