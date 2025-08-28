https://uz.sputniknews.ru/20250828/kakie-faktory-provotsiruyut-migren-51569633.html
Врач: какие факторы провоцируют мигрень

Невролог рассказала, как себе помочь, если мигрень все же настигла, а чего ни в коем случае делать нельзя. По мнению специалиста, профилактика мигрени – это регулярные физические нагрузки
У мигрени могут быть разные причины, но есть триггеры, которые усиливают болезненное состояние, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, невролога-реабилитолога Марину Аникину.По ее словам, головная боль может быть связана с физическими, умственными или эмоциональными перегрузками организма.Она добавила, что провоцировать мигрень могут определенные продукты, а также голод.Вызвать приступы мигрени может также холодная погода.Она считает, что профилактика мигрени — это регулярные физические нагрузки.Она рассказала, как быть, если мигрень все же настигла, а чего ни в коем случае делать нельзя.В заключение она предупредила, что ни в коем случае нельзя принимать горячий душ. У пациентов с мигренью в три раза выше риск инсульта, потому что идет и так воспаление, и так расширенные сосуды, а тут мы еще дополнительный нагрев. В этом случает риск тромбообразования просто колоссальный.
У мигрени могут быть разные причины, но есть триггеры, которые усиливают болезненное состояние, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на кандидата медицинских наук, невролога-реабилитолога Марину Аникину.
По ее словам, головная боль может быть связана с физическими, умственными или эмоциональными перегрузками организма.
"Мигрень, как любой приступ хронической боли, — это сигнал организма, что сейчас ты делаешь что-то, что ему противоестественно, иногда на уровне физическом — сильная загрузка, иногда на уровне эмоциональном. Эта загрузка тебя просто обнуляет в плане энергии. Нервная система потихонечку дает тебе сигнал, сначала ощущением несвежей головы, потом ощущением какого-то дискомфорта и дальше разгоняется. То есть где-то на предыдущих этапах ты не услышал предупреждение, что пора снизить нагрузку и отдохнуть", — пояснила врач.
Она добавила, что провоцировать мигрень могут определенные продукты, а также голод.
"Продукты брожения: молодые сыры, молодое вино, шампанское с пузырьками, пиво, квас, кефир могут вызывать болезненные ощущения. Кроме того, таким же триггером может являться сильно перченная, копченая или соленая пища. Провоцировать боль может и переизбыток кофе. Мигрень бывает часто связана с голодом. Когда мы не поели, а мозг сильно работает, организм говорит: "Слушай, ты от меня требуешь очень много энергии на решение каких-то проблем и при этом не кормишь меня. Давай-ка, я сигнал дам, что так делать не надо, энергию мне взять неоткуда". Поэтому голодание в целом — это вредно", — предупредила Аникина.
Вызвать приступы мигрени может также холодная погода.
"Часто на холод начинает болеть голова, потому что идет спазм сосудов. Поэтому тонус сосудов очень важен. В целом профилактика мигрени направлена как раз на регуляцию тонуса сосудов", — подчеркнула невролог.
Она считает, что профилактика мигрени — это регулярные физические нагрузки.
"Нагрузки тренируют и адаптируют сосудистую стенку. А когда появляется эмоциональная перегрузка, когда начинают вырабатываться гормоны стресса, идет изменение тонуса сосудов. Но если человек тренированный, он быстрее подстраивается. И это не дает таких реакций, как пик головной боли", — подчеркнула Марина Аникина.
Она рассказала, как быть, если мигрень все же настигла, а чего ни в коем случае делать нельзя.
"Когда приступ уже случился, нужно отвлечься и успокоиться. Не смотреть в телефон, потому что мелькание экрана возбуждает мозг, которому сейчас абсолютно не до этого. Некоторым помогает расслабиться классическая музыка, очень-очень тихо, фоном. Традиционным безопасным методом является использование эфирных масел — можно капнуть на переносицу, потереть виски какой-нибудь лавандой или геранью", — перечислила специалист.
В заключение она предупредила, что ни в коем случае нельзя принимать горячий душ. У пациентов с мигренью в три раза выше риск инсульта, потому что идет и так воспаление, и так расширенные сосуды, а тут мы еще дополнительный нагрев. В этом случает риск тромбообразования просто колоссальный.