Врач: какие факторы провоцируют мигрень

У мигрени могут быть разные причины, но есть триггеры, которые усиливают болезненное состояние, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, невролога-реабилитолога Марину Аникину.По ее словам, головная боль может быть связана с физическими, умственными или эмоциональными перегрузками организма.Она добавила, что провоцировать мигрень могут определенные продукты, а также голод.Вызвать приступы мигрени может также холодная погода.Она считает, что профилактика мигрени — это регулярные физические нагрузки.Она рассказала, как быть, если мигрень все же настигла, а чего ни в коем случае делать нельзя.В заключение она предупредила, что ни в коем случае нельзя принимать горячий душ. У пациентов с мигренью в три раза выше риск инсульта, потому что идет и так воспаление, и так расширенные сосуды, а тут мы еще дополнительный нагрев. В этом случает риск тромбообразования просто колоссальный.

