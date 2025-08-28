Узбекистан
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Российские бойцы освободили Нелеповку в ДНР
Российские бойцы освободили Нелеповку в ДНР
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Российская армия освободила Нелеповку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, бойцы "Юга" нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Константиновка и Дроновка в ДНР.Противник потерял:
Российские бойцы освободили Нелеповку в ДНР

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Российская армия освободила Нелеповку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, бойцы "Юга" нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Константиновка и Дроновка в ДНР.
Противник потерял:
до 205 военнослужащих;
боевую бронированную машину;
пять пикапов;
два орудия полевой артиллерии;
два склада боеприпасов;
склад материальных средств.
