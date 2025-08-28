Российские бойцы освободили Нелеповку в ДНР

https://uz.sputniknews.ru/20250828/rossiyskie-boytsy-osvobodili-nelepovku-v-dnr-51576815.html
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск
2025-08-28T15:27+0500
2025-08-28T15:27+0500
2025-08-28T15:52+0500
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Российская армия освободила Нелеповку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, бойцы "Юга" нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Константиновка и Дроновка в ДНР.Противник потерял:
15:27 28.08.2025 (обновлено: 15:52 28.08.2025)
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
Российская армия освободила Нелеповку в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, бойцы "Юга" нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Константиновка и Дроновка в ДНР.
боевую бронированную машину;
два орудия полевой артиллерии;
склад материальных средств.