Бахтиёр Саидов и Сергей Лавров поговорили по телефону — подробности

Руководители внешнеполитических ведомств подтвердили настрой на последовательную совместную работу по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества РУЗ и РФ в соответствии с достигнутыми договоренностями глав двух государств
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана и России Бахтиёр Саидов и Сергей Лавров поговорили по телефону. Об этом глава МИД РУз написал в своем Telegram-канале.Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам развития узбекско-российских отношений, международной повестки дня и региональной безопасности в преддверии заседания Совета глав государств- членов ШОС 31 августа–1 сентября в Китае и Второго саммита Россия — Центральная Азия 9 октября в Таджикистане.В свою очередь в МИД РФ сообщили, что в ходе телефонного разговора руководители внешнеполитических ведомств подтвердили настрой на последовательную совместную работу по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана в соответствии с достигнутыми договоренностями глав двух государств.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik
. Министры иностранных дел Узбекистана и России Бахтиёр Саидов и Сергей Лавров поговорили по телефону. Об этом глава МИД РУз написал
в своем Telegram-канале.
"Провели телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, культуры и гуманитарных обменов, а также дальнейшему углублению взаимодействия в региональных и международных форматах", — говорится в сообщении.
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам развития узбекско-российских отношений, международной повестки дня и региональной безопасности в преддверии заседания Совета глав государств- членов ШОС 31 августа–1 сентября в Китае и Второго саммита Россия — Центральная Азия 9 октября в Таджикистане.
В свою очередь в МИД РФ сообщили
, что в ходе телефонного разговора руководители внешнеполитических ведомств подтвердили настрой на последовательную совместную работу по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана в соответствии с достигнутыми договоренностями глав двух государств.