https://uz.sputniknews.ru/20250828/saidov-lavrov-telefonnyy-razgovor-51570592.html

Бахтиёр Саидов и Сергей Лавров поговорили по телефону — подробности

Бахтиёр Саидов и Сергей Лавров поговорили по телефону — подробности

Sputnik Узбекистан

Руководители внешнеполитических ведомств подтвердили настрой на последовательную совместную работу по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества РУЗ и РФ в соответствии с достигнутыми договоренностями глав двух государств

2025-08-28T12:00+0500

2025-08-28T12:00+0500

2025-08-28T12:00+0500

политика

телефонный разговор

мид рф

мид узбекистана

бахтиер саидов

сергей лавров

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/16/35209748_0:0:2795:1572_1920x0_80_0_0_fad0e641aebee560bf95de2477d516bb.jpg

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана и России Бахтиёр Саидов и Сергей Лавров поговорили по телефону. Об этом глава МИД РУз написал в своем Telegram-канале.Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам развития узбекско-российских отношений, международной повестки дня и региональной безопасности в преддверии заседания Совета глав государств- членов ШОС 31 августа–1 сентября в Китае и Второго саммита Россия — Центральная Азия 9 октября в Таджикистане.В свою очередь в МИД РФ сообщили, что в ходе телефонного разговора руководители внешнеполитических ведомств подтвердили настрой на последовательную совместную работу по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана в соответствии с достигнутыми договоренностями глав двух государств.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

бахтиёр саидов сергей лавров телефонный разговор