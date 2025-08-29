https://uz.sputniknews.ru/20250829/amerikanskie-f-35-krupneyshiy-v-mire-park-problem-51591046.html

Американские F-35: крупнейший в мире парк проблем

Количество американских истребителей-бомбардировщиков "околопятого" поколения F-35 не переходит в качество.

Высокая боевая эффективность F-35 Lightning II не доказана ни в одном из конфликтов, включая недавний иранский. Несколько тюнингованных "невидимок" F-35 ВВС Израиля в июне 2025 года сбили над Ираном средствами ПВО типа ЗРК "Бук-М2Э".Военно-воздушные силы США получили 500-й самолет F-35A, и командир 159-й истребительной эскадрильи подполковник Джозеф Пасько торжественно заявил: "Новые F-35 представляют собой передовой фронт ВВС… Мы рассчитываем играть важную роль в будущих конфликтах, наши летчики готовы – в любое время и в любом месте".В реальности ВВС США получили крупнейший в мире парк технологических проблем. Неочевидные боевые преимущества F-35 затмевают серьезные конструктивные и концептуальные недостатки: дозвуковая крейсерская скорость, слабый радар, меньшая в сравнении с F-15EX боевая нагрузка, недоработанное программное обеспечение бортовых компьютеров, высокая аварийность в ходе эксплуатации.Истребитель F-35C ВМС США в конце июля разбился на авиабазе Лемур в Калифорнии. Ранее F-35A упал и взорвался на авиабазе ВВС США Эйлсон – на Аляске. В этих двух случаях летчики успели катапультироваться, однако ущерб составил около 400 млн долларов. Причина аварии F-35C в Калифорнии пока неизвестна. На Аляске – у F-35A замерзла гидравлика шасси, поэтому бортовой компьютер "решил", что он уже на земле, и самолет стал "неуправляемым".Показателен отчет о происшествии на авиабазе Эйлсон, в котором отмечено: "Первые 40 минут до полета самолет провел на земле, ожидая, пока пять других F-35, участвовавших в вылете, устранят мелкие неполадки после запуска двигателя". Представляете техническое состояние ВВС США?Многоцелевой F-35 считается ключевым элементом ВВС США и их союзников (эксплуатируется в 19 странах), однако после первого инцидента в 2018 году пережил не один десяток крупных аварий. Полетные инциденты F-35 отличаются особой технологической изощренностью: самолет может потерять часть обшивки (хвостового оперения), обстрелять себя из пушки, перекрыть подачу кислорода летчику, и это – лишь начало списка. Технологический кошмар от F-35 включает более 800 конструктивных недостатков, и абсолютную непредсказуемость в полете. Вполне закономерно боеготовность ВВС США упала до самого низкого уровня за последние 20 лет. Боеготовность парка F-35A на сегодня – 51%, то есть из 500 самолетов половина не взлетит.Истребитель репутацииНебоевые потери F-35 растут год от года. Ранее сбой программы "летающего компьютера" стал причиной крушения на авиабазе Хилл (штат Юта). В разных обстоятельствах F-35 падали на авиабазах Форт-Уэрт (штат Техас) и Эглин (штат Флорида), неподалеку от баз Чарльстон и Бофорт (штат Южная Каролина), а также – в Средиземное и Японское моря.Американский журнал Military Watch 23 августа констатировал: "Значительное сокращение закупок истребителей F-35 для ВВС США становится все более неизбежным". Значительное – это в два раза от первоначального плана развертывания 1700 истребителей F-35A. Расходы на создание этого "чуда техники" – около 1,7 трлн долларов – не окупятся никогда, даже с участием союзников.Британские летчики при виде "Молнии" впадают в уныние – один из палубных F-35B авианосца "Принц Уэльский" 15 июня совершил вынужденную посадку на юге Индии, и оказался ремонтонепригоден. Второй британский F-35B из-за неисправности в полете 10 августа вынужденно сел на юго-западе Японии, и ждет там запчастей. Заметим, возможность короткого взлета и вертикальной посадки истребителя F-35B делает его самым дорогостоящим, и потеря одного самолета осенью 2021 года обошлась Лондону в 256 млн долларов.Южная Корея ранее приобрела у США за 6,4 млрд долларов 40 самолетов F-35 и массу серьезных проблем: "невидимки" плохо летают – за короткое время зафиксировано 172 эпизода, когда F-35 просто не могли взлететь. А летают они примерно 12 дней в году, все остальное – сервис и расходы.Глядя на это технологическое безобразие, лидеры Франция, Германии и Испании серьезно задумались над совместным проектом истребителя Future Combat Air System. Решение будет принято до конца 2025 года. Испания и Индия официально отказались от приобретения F-35. Американские "Молнии" улетают в историю (в которой рекламировать и продавать в США умеют лучше, чем лидировать в области высоких авиационных технологий).Несколько цифр для сравнения боевых возможностей. Модернизированный F-35 способен нести в отсеках уже не четыре, а шесть управляемых ракет AIM-120. Китайский J-20 – восемь аналогичных ракет. Российский Су-57 – десять ракет. Кроме того, Су-57 – единственный в мире истребитель пятого поколения с успешным боевым опытом, в его арсенале имеются новейшие ракеты большой дальности, которыми ранее вооружали исключительно самолеты стратегической авиации Ту-160 и Ту-95МС. Скорость, скрытность и возможность применения гиперзвуковых ракет "воздух – воздух" Р-37М дальностью до 400 км делают Су-57 совершенно недосягаемым для других самолетов пятого поколения.Американский F-35 при достижении скорости 1 Маха теряет свойства малозаметности, то есть скрытность и внезапность. Его крейсерская скорость – 850 км/час. Боевой радиус – 1000 км, потолок – 18000 м. Боевая нагрузка – 9 тонн. "Молнии" необходимы более мощный двигатель и ПО, которых нет. При том что параметры пятого поколения в проекте F-35 Lightning II не достигнуты, представители компании Lockheed Martin намерены превратить F-35 в истребитель шестого поколения. Чудес на свете не бывает. "Из ничего не выйдет ничего" (Шекспир). Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

