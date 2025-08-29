Узбекистан
"Новый Узбекистан в фотографиях": в Ташкенте стартовала выставка
"Новый Узбекистан в фотографиях": в Ташкенте стартовала выставка
В Ташкенте открылась фотовыставка.
2025-08-29T14:57+0500
2025-08-29T14:59+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1d/51592216_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_cfc18c1470db0696d06a2695b580f0f5.jpg
Новости
ru_UZ
"Новый Узбекистан в фотографиях": в Ташкенте стартовала выставка

14:57 29.08.2025 (обновлено: 14:59 29.08.2025)
Подписаться
Эксклюзив
Экспозиция показывает основные этапы истории узбекского народа.
В преддверии празднования Дня независимости Узбекистана в Ташкентском доме фотографии проходит фотовыставка "Открывай новый Узбекистан в фотографиях!" на тему "За Родину, за страну, за народ!", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Посетители фотовыставки могут увидеть архивные документы из Национального кино-, фото- и фоноархива Узбекистана.
Экспонаты отражают разные этапы истории узбекского народа: Бухарское и Хивинское ханства, джадидское движение, реформы и социально-экономическое развитие Узбекистана в период СССР, а также объявление государственной независимости 1 сентября 1991 года и процесс развития Нового Узбекистана.
Представлены также снимки фотожурналистов Национального информационного агентства Узбекистана.
На этих фото запечатлены новые здания, мосты и дороги, предприятия и промышленные зоны, внедрение передовых инновационных технологий в сельском хозяйстве и искусственного интеллекта в разные сферы жизни, а также другие моменты новейшей истории страны.
Отдельная серия фотографий посвящена развитию дошкольного, школьного, средне-специального и высшего образования в Узбекистане.
На торжественном открытии выставки выступили директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Кабулжон Сабиров, председатель Академии художеств Узбекистана Акмаль Нуриддинов, руководитель Национального информационного агентства Узбекистана Абдусаид Кучимов и руководитель агентства "Узархив" при Министерстве юстиции РУз Улугбек Юсупов.
Фотовыставка будет открыта для посетителей с 29 августа по 3 сентября 2025 года.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка, посвящённая 34-й годовщине Независимости Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка, посвящённая 34-й годовщине Независимости Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка, посвящённая 34-й годовщине Независимости Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка, посвящённая 34-й годовщине Независимости Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка, посвящённая 34-й годовщине Независимости Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка, посвящённая 34-й годовщине Независимости Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка, посвящённая 34-й годовщине Независимости Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка, посвящённая 34-й годовщине Независимости Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка, посвящённая 34-й годовщине Независимости Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка, посвящённая 34-й годовщине Независимости Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка, посвящённая 34-й годовщине Независимости Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка, посвящённая 34-й годовщине Независимости Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка, посвящённая 34-й годовщине Независимости Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка, посвящённая 34-й годовщине Независимости Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка, посвящённая 34-й годовщине Независимости Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка, посвящённая 34-й годовщине Независимости Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка, посвящённая 34-й годовщине Независимости Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка, посвящённая 34-й годовщине Независимости Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© 2025 Sputnik
0