"Новый Узбекистан в фотографиях": в Ташкенте стартовала выставка

В Ташкенте открылась фотовыставка.

В преддверии празднования Дня независимости Узбекистана в Ташкентском доме фотографии проходит фотовыставка "Открывай новый Узбекистан в фотографиях!" на тему "За Родину, за страну, за народ!", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Посетители фотовыставки могут увидеть архивные документы из Национального кино-, фото- и фоноархива Узбекистана.Экспонаты отражают разные этапы истории узбекского народа: Бухарское и Хивинское ханства, джадидское движение, реформы и социально-экономическое развитие Узбекистана в период СССР, а также объявление государственной независимости 1 сентября 1991 года и процесс развития Нового Узбекистана.Представлены также снимки фотожурналистов Национального информационного агентства Узбекистана.На этих фото запечатлены новые здания, мосты и дороги, предприятия и промышленные зоны, внедрение передовых инновационных технологий в сельском хозяйстве и искусственного интеллекта в разные сферы жизни, а также другие моменты новейшей истории страны.Отдельная серия фотографий посвящена развитию дошкольного, школьного, средне-специального и высшего образования в Узбекистане.На торжественном открытии выставки выступили директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Кабулжон Сабиров, председатель Академии художеств Узбекистана Акмаль Нуриддинов, руководитель Национального информационного агентства Узбекистана Абдусаид Кучимов и руководитель агентства "Узархив" при Министерстве юстиции РУз Улугбек Юсупов. Фотовыставка будет открыта для посетителей с 29 августа по 3 сентября 2025 года.

