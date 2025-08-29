"Новый Узбекистан в фотографиях": в Ташкенте стартовала выставка
14:57 29.08.2025 (обновлено: 14:59 29.08.2025)
Подписаться
Эксклюзив
Экспозиция показывает основные этапы истории узбекского народа.
В преддверии празднования Дня независимости Узбекистана в Ташкентском доме фотографии проходит фотовыставка "Открывай новый Узбекистан в фотографиях!" на тему "За Родину, за страну, за народ!", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Посетители фотовыставки могут увидеть архивные документы из Национального кино-, фото- и фоноархива Узбекистана.
Экспонаты отражают разные этапы истории узбекского народа: Бухарское и Хивинское ханства, джадидское движение, реформы и социально-экономическое развитие Узбекистана в период СССР, а также объявление государственной независимости 1 сентября 1991 года и процесс развития Нового Узбекистана.
Представлены также снимки фотожурналистов Национального информационного агентства Узбекистана.
На этих фото запечатлены новые здания, мосты и дороги, предприятия и промышленные зоны, внедрение передовых инновационных технологий в сельском хозяйстве и искусственного интеллекта в разные сферы жизни, а также другие моменты новейшей истории страны.
Отдельная серия фотографий посвящена развитию дошкольного, школьного, средне-специального и высшего образования в Узбекистане.
На торжественном открытии выставки выступили директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Кабулжон Сабиров, председатель Академии художеств Узбекистана Акмаль Нуриддинов, руководитель Национального информационного агентства Узбекистана Абдусаид Кучимов и руководитель агентства "Узархив" при Министерстве юстиции РУз Улугбек Юсупов.
Фотовыставка будет открыта для посетителей с 29 августа по 3 сентября 2025 года.
© Sputnik / Бахром Хатамов
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов