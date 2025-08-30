В Ташкенте открылась художественная выставка в честь Дня независимости

В честь празднования Дня независимости Узбекистана в Центральном выставочном зале Дирекции художественных выставок заработала выставка произведений мастеров искусств РУз, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Посетители знакомятся с произведениями станковой живописи, графики и скульптуры. На выставке представлены работы не только художников старшего поколения, но и начинающих авторов, дебютировавших в этом году. Особе внимание в экспозиции уделяется неповторимой природе и истории Узбекистана, а также жизни узбекского народа. Например, можно увидеть живописные пейзажи и портреты известных мастеров кисти - Хуршида Зияханова, Ли-Сафи Марии, Рустама Худойберганова, Чори Бекмирова и других. В графике представлены Аслиддин Каланов, Камила Галицкая, Татьяна Коробова, в скульптуре - Людвига Нестерович и Ирина Мухаметшина. Выставка будет работать до 5 сентября.
Экспозиция выставки отражает разнообразие творческих поисков узбекских мастеров.
