https://uz.sputniknews.ru/20250830/uzbekistan-sotrudnichestvo-sco-51623830.html

Как Узбекистан сотрудничает с ШОС - инфографика

Как Узбекистан сотрудничает с ШОС - инфографика

Sputnik Узбекистан

Сегодня в ШОС входит 10 государств-членов, 2 государства-наблюдателя и 14 партнеров по диалогу. Одним из основателей организации является Узбекистан. 30.08.2025, Sputnik Узбекистан

2025-08-30T18:01+0500

2025-08-30T18:01+0500

2025-08-30T18:01+0500

узбекистан

шос

шавкат мирзиёев

сотрудничество

внешняя политика

инфографика

мультимедиа

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1e/51618568_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3d673547c48927e4ed52af7e5f781f7.png

В преддверии очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС плюс" в Тяньцзине в China Daily вышла статья президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "Узбекистан и ШОС: сотрудничество ради глобального мира и процветания".В ней рассматривается взаимодействие республики с Шанхайской организацией сотрудничества, которая на сегодняшний день охватывает обширное пространство Азии, Европы и Африки.С первых дней создания ШОС Узбекистан выступал за поступательное и всестороннее развитие сотрудничества в рамках организации. Страна четырежды председательствовала в ней и внесла свой вклад в ее развитие.Подробнее о том, как Узбекистан сотрудничает с ШОС, — в инфографике Sputnik Uzbekistan.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, шос, шавкат мирзиёев, сотрудничество, внешняя политика, инфографика, мультимедиа , инфографика