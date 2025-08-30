https://uz.sputniknews.ru/20250830/uzbekistan-sotrudnichestvo-sco-51623830.html
Как Узбекистан сотрудничает с ШОС - инфографика
Как Узбекистан сотрудничает с ШОС - инфографика
Sputnik Узбекистан
Сегодня в ШОС входит 10 государств-членов, 2 государства-наблюдателя и 14 партнеров по диалогу. Одним из основателей организации является Узбекистан. 30.08.2025, Sputnik Узбекистан
2025-08-30T18:01+0500
2025-08-30T18:01+0500
2025-08-30T18:01+0500
узбекистан
шос
шавкат мирзиёев
сотрудничество
внешняя политика
инфографика
мультимедиа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1e/51618568_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3d673547c48927e4ed52af7e5f781f7.png
В преддверии очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС плюс" в Тяньцзине в China Daily вышла статья президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "Узбекистан и ШОС: сотрудничество ради глобального мира и процветания".В ней рассматривается взаимодействие республики с Шанхайской организацией сотрудничества, которая на сегодняшний день охватывает обширное пространство Азии, Европы и Африки.С первых дней создания ШОС Узбекистан выступал за поступательное и всестороннее развитие сотрудничества в рамках организации. Страна четырежды председательствовала в ней и внесла свой вклад в ее развитие.Подробнее о том, как Узбекистан сотрудничает с ШОС, — в инфографике Sputnik Uzbekistan.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1e/51618568_170:0:1130:720_1920x0_80_0_0_b031ff2f257fb2eb3f172d7428970678.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан, шос, шавкат мирзиёев, сотрудничество, внешняя политика, инфографика, мультимедиа , инфографика
узбекистан, шос, шавкат мирзиёев, сотрудничество, внешняя политика, инфографика, мультимедиа , инфографика
Как Узбекистан сотрудничает с ШОС - инфографика
Сегодня в ШОС входит 10 государств-членов, 2 государства-наблюдателя и 14 партнеров по диалогу. Одним из основателей организации является Узбекистан.
В преддверии очередного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС плюс" в Тяньцзине в China Daily вышла статья президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "Узбекистан и ШОС: сотрудничество ради глобального мира и процветания".
В ней рассматривается взаимодействие республики с Шанхайской организацией сотрудничества, которая на сегодняшний день охватывает обширное пространство Азии, Европы и Африки.
С первых дней создания ШОС Узбекистан выступал за поступательное и всестороннее развитие сотрудничества в рамках организации. Страна четырежды председательствовала в ней и внесла свой вклад в ее развитие.
"Для Узбекистана ШОС — это не просто внешнеполитическая площадка, а инструмент реализации национальных интересов. Наше участие в ее деятельности — не случайный выбор, а стратегически продуманное решение, обеспечивающее безопасность, экономический рост и устойчивое развитие нашей страны", — отмечает в статье президент Шавкат Мирзиёев.
Подробнее о том, как Узбекистан сотрудничает с ШОС, — в инфографике Sputnik Uzbekistan
.