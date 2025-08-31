Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250831/cafa-nations-cup-uzbekistan-oman-nichya-51636646.html
CAFA Nations Cup: Узбекистан сыграл вничью с Оманом
CAFA Nations Cup: Узбекистан сыграл вничью с Оманом
Sputnik Узбекистан
Матч, прошедший 30 августа на новом стадионе "Олимпик" в Ташкенте, завершился со счетом 1:1
2025-08-31T14:30+0500
2025-08-31T14:30+0500
спорт
футбол
узбекистан
оман
ничья
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1f/51629896_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_f1fcf58c35611687831c40fa36fa92af.jpg
ТАШКЕНТ, 31 августа — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу сыграла вничью в первом туре Кубка наций Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA Nations Cup), сообщает пресс-служба НОК.Матч прошел накануне на новом стадионе "Олимпик" в Ташкенте и завершился со счетом 1:1.Счет на 4-й минуте открыла команда соперника, хозяева поля ответили на 55-й минуте. Счет сравнял Хожимат Эркинов.Узбекистанцы выступают в группе "А", где их соперниками являются Кыргызстан, Оман и Туркменистан.Также завершилась вничью (1:1) другая встреча в группе "А" — между Кыргызстаном и Туркменистаном.В следующем матче — 2 сентября — сборная Узбекистана сыграет с Туркменистаном. 5 сентября, в завершающем туре, она выйдет на поле против сборной Кыргызстана. Начало всех матчей запланировано на 19.30.В группе "B" состоялись две встречи. Иран победил Афганистан со счетом 3:1, а Таджикистан уступил Индии с результатом 1:2.Кубок Наций CAFA проходит с участием восьми команд: шести членов CAFA (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан и Иран), а также сборных Омана и Индии.Команды разделены на две группы. Матчи группы "А" организуют в Узбекистане, группы "B" — в Таджикистане
узбекистан
оман
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1f/51629896_17:0:1264:935_1920x0_80_0_0_2cccee7a59adc2c047b8141be5fdd20d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан оман матч ташкент ничья
узбекистан оман матч ташкент ничья

CAFA Nations Cup: Узбекистан сыграл вничью с Оманом

14:30 31.08.2025
© Пресс-служба УФАСборная Узбекистана по футболу начала турнир CAFA с ничьей с командой Омана
Сборная Узбекистана по футболу начала турнир CAFA с ничьей с командой Омана - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2025
© Пресс-служба УФА
Подписаться
Матч, прошедший 30 августа на новом стадионе "Олимпик" в Ташкенте, завершился со счетом 1:1.
ТАШКЕНТ, 31 августа — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу сыграла вничью в первом туре Кубка наций Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA Nations Cup), сообщает пресс-служба НОК.
© Пресс-служба УФАСборная Узбекистана по футболу начала турнир CAFA с ничьей с командой Омана
Сборная Узбекистана по футболу начала турнир CAFA с ничьей с командой Омана - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2025
Сборная Узбекистана по футболу начала турнир CAFA с ничьей с командой Омана
© Пресс-служба УФА
Матч прошел накануне на новом стадионе "Олимпик" в Ташкенте и завершился со счетом 1:1.
© Пресс-служба УФАСборная Узбекистана по футболу начала турнир CAFA с ничьей с командой Омана
Сборная Узбекистана по футболу начала турнир CAFA с ничьей с командой Омана - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2025
Сборная Узбекистана по футболу начала турнир CAFA с ничьей с командой Омана
© Пресс-служба УФА
Счет на 4-й минуте открыла команда соперника, хозяева поля ответили на 55-й минуте. Счет сравнял Хожимат Эркинов.
© Пресс-служба УФАСборная Узбекистана по футболу начала турнир CAFA с ничьей с командой Омана
Сборная Узбекистана по футболу начала турнир CAFA с ничьей с командой Омана - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2025
Сборная Узбекистана по футболу начала турнир CAFA с ничьей с командой Омана
© Пресс-служба УФА
Узбекистанцы выступают в группе "А", где их соперниками являются Кыргызстан, Оман и Туркменистан.
© Пресс-служба УФАСборная Узбекистана по футболу начала турнир CAFA с ничьей с командой Омана
Сборная Узбекистана по футболу начала турнир CAFA с ничьей с командой Омана - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2025
Сборная Узбекистана по футболу начала турнир CAFA с ничьей с командой Омана
© Пресс-служба УФА
Также завершилась вничью (1:1) другая встреча в группе "А" — между Кыргызстаном и Туркменистаном.
В следующем матче — 2 сентября — сборная Узбекистана сыграет с Туркменистаном. 5 сентября, в завершающем туре, она выйдет на поле против сборной Кыргызстана. Начало всех матчей запланировано на 19.30.
В группе "B" состоялись две встречи. Иран победил Афганистан со счетом 3:1, а Таджикистан уступил Индии с результатом 1:2.
Кубок Наций CAFA проходит с участием восьми команд: шести членов CAFA (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан и Иран), а также сборных Омана и Индии.
Команды разделены на две группы. Матчи группы "А" организуют в Узбекистане, группы "B" — в Таджикистане
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0