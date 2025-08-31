CAFA Nations Cup: Узбекистан сыграл вничью с Оманом
© Пресс-служба УФАСборная Узбекистана по футболу начала турнир CAFA с ничьей с командой Омана
Матч, прошедший 30 августа на новом стадионе "Олимпик" в Ташкенте, завершился со счетом 1:1.
ТАШКЕНТ, 31 августа — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу сыграла вничью в первом туре Кубка наций Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA Nations Cup), сообщает пресс-служба НОК.
Матч прошел накануне на новом стадионе "Олимпик" в Ташкенте и завершился со счетом 1:1.
Счет на 4-й минуте открыла команда соперника, хозяева поля ответили на 55-й минуте. Счет сравнял Хожимат Эркинов.
Узбекистанцы выступают в группе "А", где их соперниками являются Кыргызстан, Оман и Туркменистан.
Также завершилась вничью (1:1) другая встреча в группе "А" — между Кыргызстаном и Туркменистаном.
В следующем матче — 2 сентября — сборная Узбекистана сыграет с Туркменистаном. 5 сентября, в завершающем туре, она выйдет на поле против сборной Кыргызстана. Начало всех матчей запланировано на 19.30.
В группе "B" состоялись две встречи. Иран победил Афганистан со счетом 3:1, а Таджикистан уступил Индии с результатом 1:2.
Кубок Наций CAFA проходит с участием восьми команд: шести членов CAFA (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан и Иран), а также сборных Омана и Индии.
Команды разделены на две группы. Матчи группы "А" организуют в Узбекистане, группы "B" — в Таджикистане