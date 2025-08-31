https://uz.sputniknews.ru/20250831/chm-po-dzyudo-uzbekistantsy-zanyali-pervoe-mesto-v-obschekomandnom-zachete-51632544.html

ЧМ по дзюдо: узбекистанцы заняли первое место в общекомандном зачете

В Болгарии завершились личные поединки чемпионата мира по дзюдо среди кадетов. В заключительный, четвертый день соревнований состоялись финалы в четырех весовых категориях: 90 и +90 кг у юношей, а также 70 и +70 кг у девушек

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Юные дзюдоисты Узбекистана завершили чемпионат мира в столице Болгарии Софии на первом месте в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба НОК.Состязания среди кадетов (U17) объединили более 500 дзюдоистов из 71 страны шести континентов, 294 юноши и 257 девушек.В заключительный, четвертый день соревнований состоялись финалы в четырех весовых категориях: 90 и +90 кг у юношей, а также 70 и +70 кг у девушек. Личные поединки были успешными для сборной республики.В весовой категории свыше 70 кг среди девушек Умида Нигматова одержала победу над всеми соперницами и удостоилась золотой медали.В соответствии с программой соревнований, сегодня станут известны победители и призеры в командном-микст направлении, добавили в пресс-службе.

