На рынке ЕАЭС может появиться больше высококачественных товаров из Монголии

Также представители государственных органов и деловых кругов Союза обсудили практические аспекты экспорта в Монголию, предложили конкретные меры для решения существующих проблем

2025-08-31T12:10+0500

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. На рынке ЕАЭС может появиться больше высококачественных товаров из Монголии, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.В штаб-квартире ЕЭК прошел семинар по развитию отраслевого сотрудничества, выявлению и устранению барьеров во взаимной торговле с Монголией.Вместе с тем, представители госорганов и деловых кругов ЕАЭС обсудили практические аспекты экспорта в Монголию, а также предложили конкретные меры для решения существующих проблем.Особое внимание уделили возможности заключения договоренностей об устранении технических барьеров в торговле, что позволит упростить взаимный доступ на рынки.На сегодняшний день значительный потенциал представители бизнес-сообщества видят в поставках лекарственных средств, медоборудования и кондитерских изделий.Речь шла о необходимости повышения информированности о потенциальных торговых партнерах и преодоления языкового барьера. Отмечалось, что перевод ключевых нормативно-правовых документов будет способствовать повышению прозрачности требований для экспортеров ЕАЭС и станет практической помощью для роста взаимного товарооборота

