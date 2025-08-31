https://uz.sputniknews.ru/20250831/eaeu-mongoliya-sotrudnichestvo-51632727.html
Также представители государственных органов и деловых кругов Союза обсудили практические аспекты экспорта в Монголию, предложили конкретные меры для решения существующих проблем
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
На рынке ЕАЭС может появиться больше высококачественных товаров из Монголии, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
В штаб-квартире ЕЭК прошел семинар по развитию отраслевого сотрудничества, выявлению и устранению барьеров во взаимной торговле с Монголией.
“По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, Евразийский экономический союз намерен способствовать реализации ожиданий монгольской стороны в плане увеличения поставок ее товаров на рынок ЕАЭС в контексте подписанного временного торгового соглашения. Расширение поставок высококачественных монгольских товаров, таких как текстиль, кашемир, мясная продукция, будет способствовать диверсификации товарного предложения на внутреннем рынке Союза и удовлетворению потребительского спроса”, — говорится в сообщении.
Вместе с тем, представители госорганов и деловых кругов ЕАЭС обсудили практические аспекты экспорта в Монголию, а также предложили конкретные меры для решения существующих проблем.
Особое внимание уделили возможности заключения договоренностей об устранении технических барьеров в торговле, что позволит упростить взаимный доступ на рынки.
На сегодняшний день значительный потенциал представители бизнес-сообщества видят в поставках лекарственных средств, медоборудования и кондитерских изделий.
Речь шла о необходимости повышения информированности о потенциальных торговых партнерах и преодоления языкового барьера. Отмечалось, что перевод ключевых нормативно-правовых документов будет способствовать повышению прозрачности требований для экспортеров ЕАЭС и станет практической помощью для роста взаимного товарооборота