Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО.
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
СВО: ВС России поразили портовую инфраструктуру, которую используют ВСУ
Также российские войска ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156-ти районах
2025-08-31T16:50+0500
2025-08-31T16:50+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
всу
безопасность
норвегия
вооруженные силы
сво
ТАШКЕНТ, 31 августа — Sputnik. Российская армия нанесла поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS, сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял:
россия
норвегия
спецоперация россия
СВО: ВС России поразили портовую инфраструктуру, которую используют ВСУ

16:50 31.08.2025
© Sputnik / Григорий СысоевМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© Sputnik / Григорий Сысоев
Также российские войска ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156-ти районах.
ТАШКЕНТ, 31 августа — Sputnik. Российская армия нанесла поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS, сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156-ти районах", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял:
666 самолетов;
283 вертолета;
80 712 беспилотных летательных аппаратов;
626 зенитных ракетных комплексов;
24 897 танков и других боевых бронированных машин;
1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня;
29 118 орудий полевой артиллерии и минометов;
40 751 единицу специальной военной автомобильной техники.
