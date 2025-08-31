СВО: ВС России поразили портовую инфраструктуру, которую используют ВСУ
© Sputnik / Григорий СысоевМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
© Sputnik / Григорий Сысоев
Подписаться
Также российские войска ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156-ти районах.
ТАШКЕНТ, 31 августа — Sputnik. Российская армия нанесла поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS, сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156-ти районах", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял:
666 самолетов;
283 вертолета;
80 712 беспилотных летательных аппаратов;
626 зенитных ракетных комплексов;
24 897 танков и других боевых бронированных машин;
1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня;
29 118 орудий полевой артиллерии и минометов;
40 751 единицу специальной военной автомобильной техники.