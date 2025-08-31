https://uz.sputniknews.ru/20250831/spetsoperatsiya-rossiya-uspexi-51637388.html

СВО: ВС России поразили портовую инфраструктуру, которую используют ВСУ

Также российские войска ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156-ти районах

ТАШКЕНТ, 31 августа — Sputnik. Российская армия нанесла поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS, сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял:

