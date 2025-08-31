https://uz.sputniknews.ru/20250831/uzbekistan-sentr-tvorchestvo-osobennyye-deti-51635782.html

Sanvikt: новая глава в истории творческого центра для особенных детей

Sanvikt: новая глава в истории творческого центра для особенных детей

Sputnik Узбекистан

В планах — создание коворкинг-пространства для творческих людей, которое будет включать в себя бесплатные образовательные программы для детей с инвалидностью.

2025-08-31T18:15+0500

2025-08-31T18:15+0500

2025-08-31T18:15+0500

видео

узбекистан

эксклюзив

творчество

центр

дети

лица с инвалидностью

искусство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1f/51635381_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2ac123b86fbac8a121b1188361fea0e.png

В Ташкенте прошло благотворительное мероприятие центра Sanvikt, основанного скульптором и педагогом Гульсарой Раджаповой и ее супругом, художником Авазхоном Раджаповым, сообщает корреспондент Sputnik.В нем приняли участие представители дипмиссий, международных организаций, СМИ, бизнеса, гости, а также ученики и выпускники Sanvikt.Гостям представили новую концепцию работы центра, рассказали, какой путь он прошел за 26 лет существования и чего достигли его воспитанники. За это время здесь обучились свыше 300 детей со всей республики: сирот, ребятишек с особенностями развития, а также из малообеспеченных семей. Выставки их работ проходили в Узбекистане, России, Индии, Турции и других странах, они участвовали в различных республиканских и международных конкурсах и занимали престижные места.Она всегда радуется за воспитанников и о каждом может рассказать очень добрые и светлые истории. Многие из них, уже имея свои семьи и взрослые заботы, не забывают наставников и приезжают в гости.В числе ее учеников – Андрей Гречкин, инвалид 2-й группы с детства (ДЦП). Его выставки проходили в Галерее изобразительного искусства, Музее Сергея Есенина, Доме-музее Урала Тансыкбаева и Посольстве России в Узбекистане. Сегодня он продолжает дело наставника и в родном Чирчике обучает живописи детей с особенностями развития.Изначально Sanvikt был создан, чтобы раскрывать творческий потенциал детей-инвалидов и показать обществу, что искусство может и должно быть доступно каждому. В числе направлений — живопись, скульптура, керамика, ковроткачество, кукольное ремесло, дизайн одежды, батик, бисероплетение и создание картин из соломы.Теперь центр ждут перемены и дело Раджаповых продолжит их младший сын Джавохир и его креативная команда.По его словам, здесь создадут инклюзивный коворкинг-центр для творческих людей, который будет включать в себя бесплатные образовательные программы для детей с особенностями развития.Подробнее о центре Sanvikt — в видео Sputnik Uzbekistan.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан дети инвалидность условия