ЕАЭС: Как развивается сотрудничество регионов стран Союза
ЕАЭС: Как развивается сотрудничество регионов стран Союза
Sputnik Узбекистан
Отмечается сдвиг деловой активности от столичных центров к широкому кругу регионов, которые активно включаются в производственно-сбытовые цепочки Евразийского экономического союза
Евразийская экономическая комиссия в рамках Первого Евразийского экспортного форума провела панельную сессию "Развитие межрегиональных связей в ЕАЭС как фактор укрепления экспортного потенциала евразийских компаний". Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Участники мероприятия, прошедшего в Новосибирске, отметили, что эффективность интеграции оценивается в том числе в региональном разрезе: успех зависит от того, насколько учтена специфика территорий и запросы бизнеса.Замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Виталий Вовк подробно рассказал о механизмах финансирования промышленных кооперационных проектов в рамках ЕАЭС.Участники сессии ознакомились с деятельностью Комиссии по поддержке торгово-экономического сотрудничества между регионами стран Союза. Представитель Департамента макроэкономической политики ЕЭК Андрей Пантелеев сообщил о функционировании портала по межрегиональному сотрудничеству в рамках ЕАЭС (https://regions.eaeunion.org/). Ресурс включает информацию о более чем 200 бизнес-проектах и работающих механизмах.
Новости
Евразийская экономическая комиссия в рамках Первого Евразийского экспортного форума провела панельную сессию "Развитие межрегиональных связей в ЕАЭС как фактор укрепления экспортного потенциала евразийских компаний". Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Участники мероприятия, прошедшего в Новосибирске, отметили, что эффективность интеграции оценивается в том числе в региональном разрезе: успех зависит от того, насколько учтена специфика территорий и запросы бизнеса.
“Отмечен сдвиг деловой активности от столичных центров к широкому кругу регионов, которые активно включаются в производственно-сбытовые цепочки Евразийского экономического союза”, — говорится в сообщении.
Замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Виталий Вовк подробно рассказал о механизмах финансирования промышленных кооперационных проектов в рамках ЕАЭС.
Участники сессии ознакомились с деятельностью Комиссии по поддержке торгово-экономического сотрудничества между регионами стран Союза. Представитель Департамента макроэкономической политики ЕЭК Андрей Пантелеев сообщил о функционировании портала по межрегиональному сотрудничеству в рамках ЕАЭС (https://regions.eaeunion.org/). Ресурс включает информацию о более чем 200 бизнес-проектах и работающих механизмах.