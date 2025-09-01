https://uz.sputniknews.ru/20250901/eaeu-sotrudnichestvo-regionov-stran-soyuza-51646574.html

ЕАЭС: Как развивается сотрудничество регионов стран Союза

ЕАЭС: Как развивается сотрудничество регионов стран Союза

Отмечается сдвиг деловой активности от столичных центров к широкому кругу регионов, которые активно включаются в производственно-сбытовые цепочки Евразийского экономического союза

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия в рамках Первого Евразийского экспортного форума провела панельную сессию "Развитие межрегиональных связей в ЕАЭС как фактор укрепления экспортного потенциала евразийских компаний". Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Участники мероприятия, прошедшего в Новосибирске, отметили, что эффективность интеграции оценивается в том числе в региональном разрезе: успех зависит от того, насколько учтена специфика территорий и запросы бизнеса.Замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Виталий Вовк подробно рассказал о механизмах финансирования промышленных кооперационных проектов в рамках ЕАЭС.Участники сессии ознакомились с деятельностью Комиссии по поддержке торгово-экономического сотрудничества между регионами стран Союза. Представитель Департамента макроэкономической политики ЕЭК Андрей Пантелеев сообщил о функционировании портала по межрегиональному сотрудничеству в рамках ЕАЭС (https://regions.eaeunion.org/). Ресурс включает информацию о более чем 200 бизнес-проектах и работающих механизмах.

