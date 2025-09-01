https://uz.sputniknews.ru/20250901/putin-sammit-shos-zayavleniya-51644710.html

ШОС выступает мощным локомотивом процессов глобального развития — Путин

Президент России выступил на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзинь

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзинь назвал ШОС локомотивом многополярности.Другие заявления российского лидера:Кроме того, президент РФ рассказал, что в рамках саммита ШОС в Китае, в том числе, будет принята стратегия развития ШОС до 2035 года.Российский лидер назвал 2025 год особым для всех стран ШОС.Также Владимир Путин высоко оценил итоги председательства Китая в ШОС, анонсировал заседание глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества — оно пройдет в Москве в ноябре.Об Украине и ЗападеГлава РФ сообщил, что проинформирует о результатах саммита на Аляске коллег по ШОС в ходе двусторонних встреч на полях саммита.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября. В нем участвуют более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также представители международных организаций. Саммит освещают более 3 тыс. журналистов из Китая и других стран.Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Узбекистан, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Пакистан. 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Беларусь. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия. Государства-партнеры по диалогу — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

