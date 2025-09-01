ШОС выступает мощным локомотивом процессов глобального развития — Путин
Президент России выступил на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзинь.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзинь назвал ШОС локомотивом многополярности.
"Наша организация последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов, выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности", — сказал он.
Другие заявления российского лидера:
темпы развития сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества впечатляют;
принципы ООН, в том числе уважение независимости государств, верны и незыблемы и сегодня;
Шанхайская организация сотрудничества последовательно наращивает влияние в решении международных вопросов;
национальные валюты все шире используются во взаимных расчетах в торговле стран Шанхайской организации сотрудничества;
одной из приоритетных задач ШОС видится поддержание стабильности в странах-участницах и по периметру внешних границ;
диалог в ШОС помогает сформировать в Евразии новую систему безопасности;
страны ШОС полным ходом реализуют стратегию энергетического сотрудничества.
Кроме того, президент РФ рассказал, что в рамках саммита ШОС в Китае, в том числе, будет принята стратегия развития ШОС до 2035 года.
"К нынешнему заседанию Совета глав государств подготовлен солидный пакет документов. А в главном документе Тяньцзиньской декларации отражены согласованные подходы стран-участниц по насущным вопросам глобальной и региональной повестки дня. Конечно, отмечу и принимаемую сегодня стратегию развития ШОС до 2035 года, которая предопределяет магистральные направления деятельности шанхайской организации в политике, экономике, безопасности, гуманитарной сфере", — сказал он.
Российский лидер назвал 2025 год особым для всех стран ШОС.
"Нынешний год - особый для всех наших государств. Девятого мая в Москве торжественно отмечался юбилей Победы в Великой Отечественной войне и разгрома нацистской Германии. А послезавтра в Пекине пройдут масштабные мероприятия, посвященные победе над японским милитаризмом и 80-летию окончания Второй Мировой войны", — сказал он.
Также Владимир Путин высоко оценил итоги председательства Китая в ШОС, анонсировал заседание глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества — оно пройдет в Москве в ноябре.
Об Украине и Западе
Кризис на Украине возник не в результате "нападения", а в результате госпереворота.
"Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократного подчеркивали и говорили, при чем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России", — указал Путин.
Россия в вопросе украинского кризиса придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой.
Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности.
РФ широко ценит усилия Китая, Индии и других партнеров по урегулированию на Украине.
Глава РФ сообщил, что проинформирует о результатах саммита на Аляске коллег по ШОС в ходе двусторонних встреч на полях саммита.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября. В нем участвуют более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также представители международных организаций. Саммит освещают более 3 тыс. журналистов из Китая и других стран.
Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Узбекистан, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Пакистан. 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Беларусь. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия. Государства-партнеры по диалогу — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.