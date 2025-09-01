https://uz.sputniknews.ru/20250901/tolko-poprobuyte-moskva-provela-otkrytyy-urok-dlya-koalitsii-jelayuschix-51645943.html

Только попробуйте: Москва провела открытый урок для "коалиции желающих"

Только попробуйте: Москва провела открытый урок для "коалиции желающих"

Sputnik Узбекистан

Сегодня, первого сентября, стоило бы сесть за парту вполне взрослым людям — европейским лидерам, американским "ястребам" и другим врагам мирного урегулирования... 01.09.2025, Sputnik Узбекистан

2025-09-01T17:05+0500

2025-09-01T17:05+0500

2025-09-01T17:05+0500

колумнисты

украина

россия

сша

европа

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/01/51645772_0:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_cb4d6d194b91eda4aca71a11a7d3d593.jpg

Сегодня, первого сентября, стоило бы сесть за парту вполне взрослым людям — европейским лидерам, американским "ястребам" и другим врагам мирного урегулирования на Украине. Ну, не понимают люди элементарных вещей, пишет колумнист РИА Новости."Мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам движения к урегулированию происходящего на Украине сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже", — заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.Москва постоянно подчеркивала свое стремление к мирному разрешению украинского кризиса. И каждый раз в ответ с Запада раздавался слитный визг — "Россия устала!", "Путин проиграл!", "Москва капитулирует!". Тон задавали школьные хулиганы Макрон, Стармер и Мерц, на галерке бузили и плевались в трубочку прибалты и поляки.Поэтому сразу же после общения Рябкова с журналистами состоялось выступление министра обороны России, а затем мир заслушал начальника нашего Генштаба. Они буквально по слогам объяснили отстающим в развитии европейским воякам, как именно работает Россия над мирным урегулированием.Министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что темп наступления ВС России, несмотря на окончание летнего сезона, только растет, каждый месяц наши бойцы освобождают 600-700 квадратных километров в зоне СВО.Высокоточными ударами повреждено 62 процента главных предприятий украинского ВПК, последовательно выносится вся инфраструктура киевского режима.Только в этом году ВСУ потеряли более 340 тысяч военнослужащих.Обеспечение наших войск всем — от ракет до аптечек, от беспилотников до мотоциклов — тоже идет нарастающим темпом. На это работает мощный отечественный военпром, госпрограмма по его развитию включает в себя самые передовые технологии — РЭБ, ПВО, ядерные силы и космические средства, а также искусственный интеллект. Эта программа рассчитана на годы вперед, чтобы закрепить технологическое лидерство России в военном деле.Ну и для совсем непонятливых от нашего министра обороны: "Выполнение задач СВО объединенной группировкой войск будет продолжено ведением наступательных действий", — указал Андрей Белоусов.Разъясняем на карточках. Слова министра обороны означают, что русская армия продолжит развивать свой успех на украинском направлении. И если европейцы не хотят мирного урегулирования за столом переговоров, то нашим ВС придется все урегулировать на поле боя. И в процессе от б.УССР может не остаться ничего.Затем к доске вышел с указкой начальник Генштаба Валерий Герасимов и уточнил некоторые дополнительные моменты. С марта месяца нашими войсками освобождено 149 населенных пунктов. На настоящий момент освобождено 99,7% ЛНР, 79% ДНР, под нашим контролем находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.Попытка вэсэушников рыпнуться на Краснолиманском направлении была успешно отражена и позволила нам развить свое наступление. Покровск уже становится Красноармейском — наши бойцы сражаются на его улицах. Купянск блокирован, половина его территории освобождена. Ширится буферная зона в Сумской области.Занимательная математика для наших бывших партнеров. Потери ВСУ только в этом году примерно равны по численности всем сухопутным войскам "коалиции желающих". Вы все еще хотите лезть на Украину?Вы знаете, нет. На следующий же день после открытого урока Белоусова и Герасимова английская газета The Telegraph сообщила нам, что "коалиция желающих" больше ничего не желает. Они передумали. Они внезапно расхотели "отправлять 30-тысячный контингент на Украину из-за нехватки сил и нежелания провоцировать Россию." Ах, а что же случилось? Что, как говорится, с лицом?И тут же вступила немецкая Bild: “Власти ФРГ сняли с повестки вопрос возможной отправки своих военных на Украину". Ну спасибо, родные, одолжили.А потом в ход пошла тяжелая артиллерия: президент США сказал, что и речи не может быть об американских солдатах на Украине, а издание Axios форменным образом высекло старушку-Европу. "Европейцы не могут позволить себе затягивать войну и вести закулисную игру с необоснованными ожиданиями, да еще ожидать, что Америка возьмет на себя все издержки, — раздраженно отчитал вассалов высокопоставленный источник из Белого дома. — Если европейцы хотят разжигания войны, это их дело, но они безнадежно упустили победу".Получается, Европа осталась без американской поддержки. И сразу — бывают же такие совпадения — у ЕС закончились деньги для Украины. На "колоссальную нехватку средств" пожаловалась сама Кая Каллас.Без денег, без военных, без соответствующего ВПК, без американской поддержки лезть на Украину своими контингентами — к чему приведет это Европу? Нет, не надо подглядывать ответ в учебнике истории, учебник раньше надо было читать.Только Россия может решить миром все вопросы на Украине. Если это не дадут сделать нашим дипломатам, это сделают наши бойцы. Европе следует это понять и не превращаться в страну невыученных уроков. Это обычно слишком дорого ей обходится — "мы, оглядываясь, видим лишь руины".

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

москва урок желающие коалиция