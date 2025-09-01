https://uz.sputniknews.ru/20250901/uzbekistane-pobediteli-vtorogo-sezona-initsiativnogo-byudjeta-51654115.html
В Узбекистане объявили победителей второго сезона "Инициативного бюджета"
В Узбекистане объявили победителей второго сезона "Инициативного бюджета"
Минэкономфин РУз: По итогам народного голосования победителями стали более 2,3 тыс. проектов, на реализацию которых направят 3,2 трлн сумов
2025-09-01T18:30+0500
2025-09-01T18:30+0500
2025-09-01T18:30+0500
ТАШКЕНТ, 1 сентября — Sputnik. В Узбекистане объявили победителей второго сезона “Инициативного бюджета” 2025 года, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов.На платформе Open Budget опубликовали список проектов, набравших наибольшее число голосов. По итогам отбора победителями стали 2 332 проекта общей стоимостью 3,2 трлн сумов.За инициативы граждан по ремонту школ, дорог и других объектов, укреплению материально-технической базы школ и медучреждений проголосовали более 11 млн человек по всей республике.Всего на рассмотрение поступило порядка 22,3 тыс. инициатив, 18,7 тыс. из них прошли предварительный отбор.С проектами-победителями можно ознакомиться здесь.Для справки: голосование в первом туре "Инициативного бюджета" завершилось 20 марта. В нем участвовали свыше 10 млн человек. Выиграли 2 369 проектов, на их реализацию направят 3,2 трлн сумов.
В Узбекистане объявили победителей второго сезона "Инициативного бюджета"
Минэкономфин РУз: По итогам голосования победителями стали более 2,3 тыс. проектов, на реализацию которых направят 3,2 трлн сумов.
