В Пекине открыли Туристический офис Узбекистана
В Пекине открыли Туристический офис Узбекистана
Узбекская сторона намерена увеличить число китайских туристов до 3 млн к 2030 году. Новый турофис в столице КНР является одним из важных шагов для достижения этой цели.
2025-09-02T11:36+0500
2025-09-02T11:36+0500
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В столице Китая Пекине накануне торжественно открыли Туристический офис Узбекистана, сообщает пресс-служба Комитета по туризму республики.В церемонии открытия приняли участие председатель Комитета по туризму Умид Шадиев, исполнительный директор Пекинской ассоциации внешней и культурной торговли Федерации промышленности и торговли Китая г-жа Чи Лу, представители крупных китайских туркомпаний. По мнению сторон, Туристический офис Узбекистана в Пекине сыграет важную роль в дальнейшем укреплении туристических связей между странами, а также окажет содействие крупным туркомпаниям Китая в выходе на рынок Узбекистана и налаживании сотрудничества. Узбекская сторона намерена увеличить число китайских туристов, посещающих республику, до 3 млн к 2030 году. Новый турофис в столице КНР является одним из важных шагов для достижения этой цели. Нынешний год объявлен "Годом туризма Узбекистана в Китае". С начала 2025-го делегации Узбекистана провели роуд-шоу в 9 крупных городах КНР, активно участвуют в туристических выставках. До конца года запланирован ряд презентационных мероприятий еще в нескольких провинциях, добавили в пресс-службе.
11:36 02.09.2025
Узбекская сторона намерена увеличить число китайских туристов до 3 млн к 2030 году. Новый турофис в столице КНР является одним из важных шагов для достижения этой цели.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В столице Китая Пекине накануне торжественно открыли Туристический офис Узбекистана, сообщает пресс-служба Комитета по туризму республики.
"Это важное мероприятие прошло в рамках официального визита (президента Узбекистана в КНР — ред.) и стало еще одним ярким символом дружественных отношений, взаимного доверия и стратегического партнерства между двумя странами", — говорится в сообщении.

В церемонии открытия приняли участие председатель Комитета по туризму Умид Шадиев, исполнительный директор Пекинской ассоциации внешней и культурной торговли Федерации промышленности и торговли Китая г-жа Чи Лу, представители крупных китайских туркомпаний.
По мнению сторон, Туристический офис Узбекистана в Пекине сыграет важную роль в дальнейшем укреплении туристических связей между странами, а также окажет содействие крупным туркомпаниям Китая в выходе на рынок Узбекистана и налаживании сотрудничества.
"Вместе с тем, Туристический офис будет активно участвовать в реализации новых проектов, предоставляя иностранным инвесторам исчерпывающую информацию о возможностях в сфере туризма", — говорится в сообщении.
Узбекская сторона намерена увеличить число китайских туристов, посещающих республику, до 3 млн к 2030 году. Новый турофис в столице КНР является одним из важных шагов для достижения этой цели.
Нынешний год объявлен "Годом туризма Узбекистана в Китае". С начала 2025-го делегации Узбекистана провели роуд-шоу в 9 крупных городах КНР, активно участвуют в туристических выставках. До конца года запланирован ряд презентационных мероприятий еще в нескольких провинциях, добавили в пресс-службе.
