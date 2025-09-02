В Пекине открыли Туристический офис Узбекистана

https://uz.sputniknews.ru/20250902/pekine-otkryli-turisticheskiy-ofis-uzbekistana-51665463.html

Узбекская сторона намерена увеличить число китайских туристов до 3 млн к 2030 году. Новый турофис в столице КНР является одним из важных шагов для достижения этой цели.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В столице Китая Пекине накануне торжественно открыли Туристический офис Узбекистана, сообщает пресс-служба Комитета по туризму республики.В церемонии открытия приняли участие председатель Комитета по туризму Умид Шадиев, исполнительный директор Пекинской ассоциации внешней и культурной торговли Федерации промышленности и торговли Китая г-жа Чи Лу, представители крупных китайских туркомпаний. По мнению сторон, Туристический офис Узбекистана в Пекине сыграет важную роль в дальнейшем укреплении туристических связей между странами, а также окажет содействие крупным туркомпаниям Китая в выходе на рынок Узбекистана и налаживании сотрудничества. Узбекская сторона намерена увеличить число китайских туристов, посещающих республику, до 3 млн к 2030 году. Новый турофис в столице КНР является одним из важных шагов для достижения этой цели. Нынешний год объявлен "Годом туризма Узбекистана в Китае". С начала 2025-го делегации Узбекистана провели роуд-шоу в 9 крупных городах КНР, активно участвуют в туристических выставках. До конца года запланирован ряд презентационных мероприятий еще в нескольких провинциях, добавили в пресс-службе.

