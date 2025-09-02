https://uz.sputniknews.ru/20250902/plov-kilogramm-sena-regiony-uzbekistan-51680145.html
Сколько стоит килограмм плова в разных регионах Узбекистана — инфографика
Сколько стоит килограмм плова в разных регионах Узбекистана — инфографика
Впервые Национальный комитет по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны
Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составляет от более 98,6 тыс. сумов до порядка 117,4 тыс. сумов.Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.Самым дорогим по итогам августа плов продолжает оставаться в Ташкенте, наиболее бюджетным — в Каракалпакстане.
Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составляет от более 98,6 тыс. сумов до порядка 117,4 тыс. сумов.
Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.
Самым дорогим по итогам августа плов продолжает оставаться в Ташкенте, наиболее бюджетным — в Каракалпакстане.
Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан
