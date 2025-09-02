Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке

https://uz.sputniknews.ru/20250902/senat-oliy-majlisa-plenarnoe-zasedanie-51686002.html

Сенаторы рассмотрят поправки в некоторые законодательные акты, а также ряд вопросов, относящихся к сфере парламентского контроля

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Кенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о созыве десятого пленарного заседания верхней палаты парламента 4 сентября 2025 года. В повестку дня пленарного заседания включены законы "Об обществах с ограниченной ответственностью", "О государственном социальном страховании", "Об издательской деятельности". Также сенаторы планируют рассмотреть ряд законов о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с дальнейшим ускорением процессов вступления в ВТО, совершенствованием системы удовлетворения требований кредиторов к залоговому обеспечению. Наряду с этим, члены верхней палаты рассмотрят Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, направленные на совершенствование системы организации транспортного обслуживания. В фокусе их внимания также будут вопросы, относящиеся к сфере парламентского контроля. Речь также пойдет об изменении границ некоторых территорий Самаркандской области, направлении парламентских запросов о предупреждении преступности среди студентов, обеспечении учащихся качественными учебниками. Предметом обсуждения станут результаты парламентского запроса о развитии сельского хозяйства, укреплении материально-технической базы НИИ и внедрении в сферу научных достижений. Кроме того, сенаторы рассмотрят вопрос о внесении изменений в состав Верховного суда.

