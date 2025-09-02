https://uz.sputniknews.ru/20250902/uzbekistan-pakistan-sotrudnichestvo-51664277.html
ТПП Узбекистана и Пакистана намерены установить прямые контакты
ТПП Узбекистана и Пакистана намерены установить прямые контакты
Sputnik Узбекистан
Предприниматели Бахавалпура заинтересованы в налаживании сотрудничества с Узбекистаном в рамках конкретных проектов и отраслевых инициатив
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Торгово-промышленные палаты Узбекистана и Пакистана намерены установить прямые контакты, сообщает ИА "Дунё".Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи дипломатов Посольства РУз с зампрезидента ТПП пакистанского города Бахавалпур Азамом Куреши и представителями местных деловых кругов.Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества предпринимателей двух стран, условия совместной реализации взаимовыгодных проектов, количественный и качественный рост экспортно-импортных операций.Член ТПП Пакистана Агир Хайдер рассказал, что основная специализация местной экономики — сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, и отметил высокую заинтересованность предпринимателей региона в налаживании сотрудничества с Узбекистаном в рамках конкретных проектов и отраслевых инициатив.Для справки: торгово-промышленная палата Бахавалпура основана в 1986 году, в настоящее время она объединяет более 2 000 компаний, работающих в таких областях, как очистка хлопка, текстильная промышленность, производство сахара, муки, пестицидов и кормов для птицы.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
Торгово-промышленные палаты Узбекистана и Пакистана намерены установить прямые контакты, сообщает
ИА "Дунё".
Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи дипломатов Посольства РУз с зампрезидента ТПП пакистанского города Бахавалпур Азамом Куреши и представителями местных деловых кругов.
Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества предпринимателей двух стран, условия совместной реализации взаимовыгодных проектов, количественный и качественный рост экспортно-импортных операций.
Член ТПП Пакистана Агир Хайдер рассказал, что основная специализация местной экономики — сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, и отметил высокую заинтересованность предпринимателей региона в налаживании сотрудничества с Узбекистаном в рамках конкретных проектов и отраслевых инициатив.
"По итогам переговоров достигнута договоренность об установлении прямых контактов между торгово-промышленными палатами двух стран, подписании меморандума о сотрудничестве и организации визита в Узбекистан делегации бизнесменов Бахавалпура", — говорится в сообщении.
Для справки: торгово-промышленная палата Бахавалпура основана в 1986 году, в настоящее время она объединяет более 2 000 компаний, работающих в таких областях, как очистка хлопка, текстильная промышленность, производство сахара, муки, пестицидов и кормов для птицы.