https://uz.sputniknews.ru/20250902/v-shkolax-uzbekistana-nachalsya-novyy-uchebnyy-god-51674060.html

Торжественно и запоминающе — в школах Узбекистана начался новый учебный год

Торжественно и запоминающе — в школах Узбекистана начался новый учебный год

Sputnik Узбекистан

Сегодня по всей стране прошли торжественные линейки под девизом "Во имя Родины, во имя нации, во имя народа!"

2025-09-02T12:45+0500

2025-09-02T12:45+0500

2025-09-02T12:45+0500

эксклюзив

узбекистан

школы

учебный год

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51667204_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_735f4fd8d03291c7dfcf634bc4ce00ad.jpg

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Сегодня во всех общеобразовательных учреждениях Узбекистана прозвенел первый звонок. Шары, цветы, белые банты, трогательные фото, красивая форма, улыбающиеся первоклашки и серьезные старшеклассники — такие дни остаются в памяти надолго.Особая атмосфера царила в этот день и в общеобразовательной школе №171 Мирзо-Улугбекского района Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.После линейки дети и их наставники разошлись по классам. И по традиции каждый первоклассник получил "Подарок Президента" с 12 наименованиями школьных принадлежностей.Торжественные линейки под девизом "Во имя Родины, во имя нации, во имя народа!" прошли по всей республике.В этом году в Узбекистане первоклассниками стали более 738 тыс. детей.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

первый звонок школы узбекистан