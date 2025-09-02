Торжественно и запоминающе — в школах Узбекистана начался новый учебный год
Сегодня по всей стране прошли торжественные линейки под девизом "Во имя Родины, во имя нации, во имя народа!".
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Сегодня во всех общеобразовательных учреждениях Узбекистана прозвенел первый звонок.
Шары, цветы, белые банты, трогательные фото, красивая форма, улыбающиеся первоклашки и серьезные старшеклассники — такие дни остаются в памяти надолго.
Особая атмосфера царила в этот день и в общеобразовательной школе №171 Мирзо-Улугбекского района Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"В этом году в первый класс были приняты 204 ребенка. Они будут обучаться в шести первых классах, среди которых один — с узбекским языком обучения и пять — с русским. Всего у нас в школе 2 223 учащихся. Наши дети углубленно изучают физику, информатику, историю и русский язык", — рассказала директор школы Нодира Мирходжаева.
После линейки дети и их наставники разошлись по классам. И по традиции каждый первоклассник получил "Подарок Президента" с 12 наименованиями школьных принадлежностей.
"Для нас сегодняшний день очень волнительный: наша младшая дочь Анастасия пошла в первый класс, и у нее начинается новый этап в жизни. Сын Андрей также учится в этой школе. Хочется пожелать всем детишкам интересных и продуктивных уроков, много ярких эмоций и впечатлений, и чтобы каждый день они открывали для себя новые неизведанные страницы из мира знаний", — поделились впечатлениями супруги Ирина Бабаджанова и Отабек Мадалиев.
Торжественные линейки под девизом "Во имя Родины, во имя нации, во имя народа!" прошли по всей республике.
В этом году в Узбекистане первоклассниками стали более 738 тыс. детей.