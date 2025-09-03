На III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме подписали контрактов на более $77 млн

Узбекистан
Лукашенко: Успех совместных инициатив во многом обусловлен активной позицией белорусских и узбекских женщин, играющих заметную роль в продвижении и защите интересов обоих государств.
2025-09-03T18:15+0500
2025-09-03T18:15+0500
узбекистан
беларусь
бизнес-форум
женщина-предприниматель
экономика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/16/35208759_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_e91fe6c6936b7141eaed6ebccc7ad330.jpg
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. На III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме подписано контрактов на более $77 млн, сообщает БелТА со ссылкой на председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталью Кочанову.Председатель Совета Республики подчеркнула, что Беларусь и Узбекистан успешно создают совместные фармпредприятия, успешно реализуют кооперационные проекты в легпроме."Запущено производство мяса птиц в Ташкентской области. На экспериментальных полях Узбекистана выращивают новые сорта белорусского льна, картофеля, ягодных культур, — перечислила Кочанова. — Продолжается обмен научным опытом между учреждениями образования Беларуси и Узбекистана. Помимо экономической составляющей, важнейший эффект от форума — это, несомненно, содержание установившихся контактов. Мероприятие такого масштаба — это, прежде всего, площадка для формирования доверия, обмена идеями, выработки совместных подходов к решению глобальных и отраслевых вызовов. Оно создает условия для генерации инициатив и проектов, не прогнозируемых на момент самого мероприятия. Это эффект, который трудно измерить сразу, он проявляется со временем".По мнению президента Беларуси Александра Лукашенко, направившего приветствие участникам данного форума в Витебске, успех совместных инициатив во многом обусловлен активной позицией белорусских и узбекских женщин, играющих заметную роль в продвижении и защите интересов обоих государств.Делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой 2-3 сентября находится в Беларуси с официальным визитом.
Лукашенко: Успех совместных инициатив во многом обусловлен активной позицией белорусских и узбекских женщин, играющих заметную роль в продвижении и защите интересов обоих государств.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. На III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме подписано контрактов на более $77 млн, сообщает БелТА со ссылкой на председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталью Кочанову.

"Женский бизнес-форум, организованный уже третий год подряд, вносит свой вклад в выполнение решений высокого уровня. В дни проведения форума подписаны коммерческие документы на общую сумму Br261 млн ($77 млн) и 18 документов о двухстороннем сотрудничестве. Два предыдущих мероприятия в Минске и Ташкенте также были результативными", — заявила она в ходе пленарного заседания форума на тему "Беларусь – Узбекистан: сотрудничество как фактор устойчивого развития".

Председатель Совета Республики подчеркнула, что Беларусь и Узбекистан успешно создают совместные фармпредприятия, успешно реализуют кооперационные проекты в легпроме.
"Запущено производство мяса птиц в Ташкентской области. На экспериментальных полях Узбекистана выращивают новые сорта белорусского льна, картофеля, ягодных культур, — перечислила Кочанова. — Продолжается обмен научным опытом между учреждениями образования Беларуси и Узбекистана. Помимо экономической составляющей, важнейший эффект от форума — это, несомненно, содержание установившихся контактов. Мероприятие такого масштаба — это, прежде всего, площадка для формирования доверия, обмена идеями, выработки совместных подходов к решению глобальных и отраслевых вызовов. Оно создает условия для генерации инициатив и проектов, не прогнозируемых на момент самого мероприятия. Это эффект, который трудно измерить сразу, он проявляется со временем".
По мнению президента Беларуси Александра Лукашенко, направившего приветствие участникам данного форума в Витебске, успех совместных инициатив во многом обусловлен активной позицией белорусских и узбекских женщин, играющих заметную роль в продвижении и защите интересов обоих государств.
Делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой 2-3 сентября находится в Беларуси с официальным визитом.
0