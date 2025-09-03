https://uz.sputniknews.ru/20250903/uzbekistan-belarus-jenschiny-biznes-forum-vitebsk-51715084.html

На III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме подписали контрактов на более $77 млн

Sputnik Узбекистан

Лукашенко: Успех совместных инициатив во многом обусловлен активной позицией белорусских и узбекских женщин, играющих заметную роль в продвижении и защите интересов обоих государств.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. На III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме подписано контрактов на более $77 млн, сообщает БелТА со ссылкой на председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталью Кочанову.Председатель Совета Республики подчеркнула, что Беларусь и Узбекистан успешно создают совместные фармпредприятия, успешно реализуют кооперационные проекты в легпроме."Запущено производство мяса птиц в Ташкентской области. На экспериментальных полях Узбекистана выращивают новые сорта белорусского льна, картофеля, ягодных культур, — перечислила Кочанова. — Продолжается обмен научным опытом между учреждениями образования Беларуси и Узбекистана. Помимо экономической составляющей, важнейший эффект от форума — это, несомненно, содержание установившихся контактов. Мероприятие такого масштаба — это, прежде всего, площадка для формирования доверия, обмена идеями, выработки совместных подходов к решению глобальных и отраслевых вызовов. Оно создает условия для генерации инициатив и проектов, не прогнозируемых на момент самого мероприятия. Это эффект, который трудно измерить сразу, он проявляется со временем".По мнению президента Беларуси Александра Лукашенко, направившего приветствие участникам данного форума в Витебске, успех совместных инициатив во многом обусловлен активной позицией белорусских и узбекских женщин, играющих заметную роль в продвижении и защите интересов обоих государств.Делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой 2-3 сентября находится в Беларуси с официальным визитом.

узбекистан

беларусь

