На 3 года вперед: РУз и Беларусь подписали дорожную карту туристического сотрудничества

На 3 года вперед: РУз и Беларусь подписали дорожную карту туристического сотрудничества

Документ охватывает совместное продвижение турпродуктов, развитие деловых контактов и увеличение турпотока, а также обмен опытом и аналитикой

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Узбекистан и Беларусь утвердили дорожную карту туристического сотрудничества до 2028 года, сообщает БелТА.Документ подписали на III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме в Витебске. В рамках форума состоялось секционное заседание, посвященное бизнес-партнерству двух стран в индустрии туризма.К диалогу пригласили представителей профильных министерств и ведомств, ассоциаций и туркомпаний Узбекистана и Беларуси.Участники обменялись опытом в вопросах устойчивого и взаимовыгодного развития сферы туризма, расширения межрегионального сотрудничества и подготовки кадров.В числе озвученных инициатив:Делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой 2-3 сентября находится в Беларуси с официальным визитом.В программе визита — первое заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, Форум молодых парламентариев.Кроме того, на национальной выставке "Made in Uzbekistan" в Витебске свою продукцию и услуги представляют более 70 женщин-предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сферах пищевой, фармацевтической, легкой промышленности, электроники, туризма и ремесленничества.

