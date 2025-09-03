На 3 года вперед: РУз и Беларусь подписали дорожную карту туристического сотрудничества
13:20 03.09.2025 (обновлено: 14:22 03.09.2025)
Документ охватывает совместное продвижение турпродуктов, развитие деловых контактов и увеличение турпотока, а также обмен опытом и аналитикой.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Узбекистан и Беларусь утвердили дорожную карту туристического сотрудничества до 2028 года, сообщает БелТА.
Документ подписали на III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме в Витебске. В рамках форума состоялось секционное заседание, посвященное бизнес-партнерству двух стран в индустрии туризма.
К диалогу пригласили представителей профильных министерств и ведомств, ассоциаций и туркомпаний Узбекистана и Беларуси.
Участники обменялись опытом в вопросах устойчивого и взаимовыгодного развития сферы туризма, расширения межрегионального сотрудничества и подготовки кадров.
В числе озвученных инициатив:
продвижение совместных туристических продуктов на международных рынках;
расширение обмена опытом между профильными образовательными учреждениями;
внедрение цифровых технологий в сферу туризма, в том числе создание единого туристического информационно-аналитического портала.
"На III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме в Витебске РСТИ и Ассоциация частных туристических организаций Узбекистана (АЧТО) подписали план совместных мероприятий на 2026 - 2028 годы. Документ охватывает обмен опытом и аналитикой, совместное продвижение турпродуктов, развитие деловых контактов и увеличение туристических потоков между странами", — говорится в сообщении.
Делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой 2-3 сентября находится в Беларуси с официальным визитом.
В программе визита — первое заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, Форум молодых парламентариев.
Кроме того, на национальной выставке "Made in Uzbekistan" в Витебске свою продукцию и услуги представляют более 70 женщин-предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сферах пищевой, фармацевтической, легкой промышленности, электроники, туризма и ремесленничества.