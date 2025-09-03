https://uz.sputniknews.ru/20250903/uzbekistan-turisty-strany-statistika-51698571.html

Топ-5: туристы из каких стран чаще всего приезжали в Узбекистан

По данным Национального комитета по статистике, за первые семь месяцев 2025 года республику с туристическими целями посетили 949,9 тыс. иностранных граждан

Пятерку стран, из которых туристы чаще всего приезжали в Узбекистан в январе – июле этого года, возглавляет Россия.Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в этот период республику посетили 949,9 тыс. иностранных туристов. Это на 319,3 тыс. человек или 50,6% больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

