Топ-5: туристы из каких стран чаще всего приезжали в Узбекистан
По данным Национального комитета по статистике, за первые семь месяцев 2025 года республику с туристическими целями посетили 949,9 тыс. иностранных граждан
Пятерку стран, из которых туристы чаще всего приезжали в Узбекистан в январе – июле этого года, возглавляет Россия.Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в этот период республику посетили 949,9 тыс. иностранных туристов. Это на 319,3 тыс. человек или 50,6% больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Пятерку стран, из которых туристы чаще всего приезжали в Узбекистан в январе – июле этого года, возглавляет Россия.
Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в этот период республику посетили 949,9 тыс. иностранных туристов. Это на 319,3 тыс. человек или 50,6% больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.
