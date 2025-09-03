https://uz.sputniknews.ru/20250903/vladivostoke-vostochnyy-ekonomicheskiy-forum--2025-51711383.html

Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум — 2025

Ключевым мероприятием деловой программы ВЭФ станет пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Во Владивостоке на острове Русский открылся десятый Восточный экономический форум, сообщает генеральный информационный партнер ВЭФ РИА Новости.Мероприятия ВЭФ проходят на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".Деловая программа включает более 100 мероприятий, состоятся двусторонние бизнес-диалоги "Россия – АСЕАН", "Россия – Индия", "Россия – Китай", "Россия – Таиланд".Ключевым мероприятием деловой программы станет пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина. Оно назначено на 13.00 (8.00 по ташкентскому времени) 5 сентября.ВЭФ объединил тысячи участников из семи десятков стран, в том числе Китая, Вьетнама, Индии, Лаоса, Малайзии и Таиланда.В стартовый день форума в столице Приморья по традиции открылась выставка "Улица Дальнего Востока", где представлены ключевые проекты дальневосточных регионов, госкорпораций и министерств.Участников Восточного экономического форума-2025 встречали на "Улице Дальнего Востока" в костюмах моряков и чаек.В рамках торжественного открытия выставки "Улица Дальнего Востока" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялось шествие с 80-метровой Георгиевской лентой, в котором участвовали делегаты со всего Приморского края и Дальнего Востока — более 220 человек.Гостей выставки "Улица Дальнего Востока" ждет немало интересного. К примеру, посетители павильона Магаданской области могут попробовать вручную намыть золото из песка. Также в рамках выставки представлена военная техника российского производства из Хабаровского края. Здесь можно увидеть БПЛА "Вымпел", самоходную платформу на гусеничном ходу "Хабаровск", самолет вертикального взлета и посадки "Валькирия", а также полноприводный автовездеход багги и многоцелевой автовездеход. Также на стенде представлены беспилотники "Стриж-13" и "Стриж-15", которые управляются по оптоволоконному кабелю и способны летать на дальность до 35 километров.На стенде Чукотки представили сюжеты быта и сказок на бивнях моржа.На интерактивной панели, расположенной на стенде Росатома, можно примерить на себя профессии будущего: представить себя в роли специалиста по поддержке нейросетей, оператора БПЛА, капитана автономного флота или архитектора бесшовных логистических сетей. ИИ генерирует изображения по фотографии.Корпорация развития Дальнего Востока РФ на своем стенде предложила посетителям узнать, чем пахнет Дальний Восток. Участники и гости форума могут приоткрыть небольшие деревянные ящики и вдохнуть разные запахи: запах силы, дух свободы, аромат гармонии.Также на "Улице Дальнего Востока" открылся павильон "Дом сокола". Участники форума могут ознакомиться с особо охраняемыми видами соколов. Увидеть исчезающие семейства можно не только на фотографиях, но и через фотоловушки.Минвостокразвития ожидает, что в этом году на форуме подпишут больше соглашений, чем в прошлом: тогда удалось заключить 313 договоров на общую сумму свыше 5,5 трлн рублей, в том числе 27 контрактов с иностранными организациями.ВЭФ-2025 продлится до 6 сентября.

