https://uz.sputniknews.ru/20250903/yaponskiye-plennyye-uzbekistan-istoriya-51681498.html
История японских пленных в Узбекистане — от Квантунской армии до мирной жизни
История японских пленных в Узбекистане — от Квантунской армии до мирной жизни
Sputnik Узбекистан
Несмотря на тяжелое военное прошлое, советский народ проявил человеческое отношение к бывшим врагам
2025-09-03T11:00+0500
2025-09-03T11:00+0500
2025-09-03T11:00+0500
видео
эксклюзив
пленные
япония
узбекистан
вторая мировая война
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51681257_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c03eb4a3039a92010395ca3074b3343.png
После разгрома Квантунской армии советскими войсками в августе 1945 года в Узбекистан отправили около 20 тыс. японских военнопленных.Здесь они работали на стройках, возводили дороги, здания и даже культурные объекты, многие из которых сохранились до наших дней. Среди них — Фархадская ГЭС и ГАБТ имени Алишера Навои, переживший землетрясение 1966 года без повреждений.Несмотря на тяжелое военное прошлое, советский народ проявил человеческое отношение к бывшим врагам.В сюжете Sputnik Узбекистан историк расскажет, как узбекистанцы относились к пленным, почему японские солдаты спустя десятилетия вспоминали жизнь в лагерях с теплотой, а также о том, какую роль сыграл Советский Союз в завершении Второй мировой войны в Азии.
япония
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51681257_194:0:1634:1080_1920x0_80_0_0_ed209bdc236fadd8a7ada21bf928a0da.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан япония пленные отношение
узбекистан япония пленные отношение
История японских пленных в Узбекистане — от Квантунской армии до мирной жизни
Эксклюзив
Несмотря на тяжелое военное прошлое, советский народ проявил человеческое отношение к бывшим врагам.
После разгрома Квантунской армии советскими войсками в августе 1945 года в Узбекистан отправили около 20 тыс. японских военнопленных.
Здесь они работали на стройках, возводили дороги, здания и даже культурные объекты, многие из которых сохранились до наших дней. Среди них — Фархадская ГЭС и ГАБТ имени Алишера Навои, переживший землетрясение 1966 года без повреждений.
Несмотря на тяжелое военное прошлое, советский народ проявил человеческое отношение к бывшим врагам.
"Да, это враги, они начали войну, но такая гуманность и отношение, которое здесь было, заслуживают многого", — говорит кандидат исторических наук Василий Костецкий.
В сюжете Sputnik Узбекистан
историк расскажет, как узбекистанцы относились к пленным, почему японские солдаты спустя десятилетия вспоминали жизнь в лагерях с теплотой, а также о том, какую роль сыграл Советский Союз в завершении Второй мировой войны в Азии.