История японских пленных в Узбекистане — от Квантунской армии до мирной жизни

История японских пленных в Узбекистане — от Квантунской армии до мирной жизни

Несмотря на тяжелое военное прошлое, советский народ проявил человеческое отношение к бывшим врагам

После разгрома Квантунской армии советскими войсками в августе 1945 года в Узбекистан отправили около 20 тыс. японских военнопленных.Здесь они работали на стройках, возводили дороги, здания и даже культурные объекты, многие из которых сохранились до наших дней. Среди них — Фархадская ГЭС и ГАБТ имени Алишера Навои, переживший землетрясение 1966 года без повреждений.Несмотря на тяжелое военное прошлое, советский народ проявил человеческое отношение к бывшим врагам.В сюжете Sputnik Узбекистан историк расскажет, как узбекистанцы относились к пленным, почему японские солдаты спустя десятилетия вспоминали жизнь в лагерях с теплотой, а также о том, какую роль сыграл Советский Союз в завершении Второй мировой войны в Азии.

