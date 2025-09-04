https://uz.sputniknews.ru/20250904/eksport-mebeli-iz-uzbekistana-v-strany-eaeu-51732396.html
Экспорт мебели из Узбекистана в страны ЕАЭС — инфографика
По данным Национального комитета по статистике, за первые семь месяцев 2025 года республика отправила за рубеж мебель и мебельную продукцию на $10,5 млн
Самым активным покупателем узбекской мебели и мебельной продукции из стран ЕАЭС стала Россия. На втором месте со значительным отставанием — Казахстан.По данным Национального комитета по статистике, в январе – июле 2025 года республика экспортировала мебель и мебельную продукцию на сумму $10,5 млн.Это на $949 тыс. больше, чем за аналогичный прошлогодний период.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Самым активным покупателем узбекской мебели и мебельной продукции из стран ЕАЭС стала Россия. На втором месте со значительным отставанием — Казахстан.
По данным Национального комитета по статистике, в январе – июле 2025 года республика экспортировала мебель и мебельную продукцию на сумму $10,5 млн.
Это на $949 тыс. больше, чем за аналогичный прошлогодний период.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.