https://uz.sputniknews.ru/20250904/moskva-den-uzbekskogo-tantsa-51728735.html
В Москве прошел День узбекского танца
В Москве прошел День узбекского танца
Sputnik Узбекистан
Мероприятие приурочили к 34-летию независимости республики. Интерактивный формат вызвал живой отклик зрителей.
2025-09-04T14:53+0500
2025-09-04T14:53+0500
2025-09-04T14:53+0500
узбекистан
танцы
москва
россия
вднх
культура
искусство
день независимости узбекистана
концерт
посольство республики узбекистан в рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0f/32920247_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86e05656c7d4c0dc29ddf3fcc94fabbe.jpg
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Москве прошел День узбекского танца, сообщает ИА "Дунё".Зрителям представили более 25 танцевальных номеров, отражающих богатое наследие всех регионов Узбекистана. Акцент сделали на андижанской, ташкентской и хорезмской школах танца.В программу также включили номера, представляющие культурные традиции России, Армении, Индии и Китая.Интерес москвичей и гостей столицы РФ вызвали мастер-классы Кристины Сургановой. Интерактивный формат занятий позволил больше узнать об уникальной пластике узбекского национального танца и освоить традиционные танцевальные движения.В концерте также участвовали московские творческие коллективы.
узбекистан
москва
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0f/32920247_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_f70f9ac940dab5709eca916c281cc268.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
посольство узбекистана москва мероприятия формат
посольство узбекистана москва мероприятия формат
В Москве прошел День узбекского танца
Мероприятие приурочили к 34-летию Независимости республики. Интерактивный формат вызвал живой отклик зрителей.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik.
В Москве прошел День узбекского танца, сообщает
ИА "Дунё".
"В Павильоне "Узбекистан" выставочного комплекса ВДНХ в Москве по случаю 34-летия независимости Посольством нашей страны совместно с Московским ансамблем узбекского танца и танцев Центральной Азии "Бахор ракс" под руководством Кристины Сургановой организован "День узбекского танца", — говорится в сообщении.
Зрителям представили более 25 танцевальных номеров, отражающих богатое наследие всех регионов Узбекистана. Акцент сделали на андижанской, ташкентской и хорезмской школах танца.
В программу также включили номера, представляющие культурные традиции России, Армении, Индии и Китая.
"Нынешний праздник добавил красоту и яркость дня в ВДНХ. Видим, как жители Москвы и гости столицы вместе празднуют знаменательный день для Узбекистана. Хочу от всего сердца поздравить вашу страну с 34-летием Независимости, пожелать ей дальнейшего активного развития, а узбекскому народу — исполнения всех намеченных целей и задач", — сказала представитель Россельхозбанка Екатерина Винокурова.
Интерес москвичей и гостей столицы РФ вызвали мастер-классы Кристины Сургановой. Интерактивный формат занятий позволил больше узнать об уникальной пластике узбекского национального танца и освоить традиционные танцевальные движения.
В концерте также участвовали московские творческие коллективы.
"Очень приятно нам видеть такой прекрасный концерт в одном из самых красивейших павильонов выставки достижения народного хозяйства — павильоне "Узбекистан". И вообще все, что делает Посольство Узбекистана в Российской Федерации, — это всегда "знак качества". Нынешнее мероприятие принимаем от дружественного народа Узбекистана как подарок ко Дню города, который скоро состоится. Ну и, конечно же, пусть дружба между нашими народами крепнет", — отметила начальник Управления по работе со станами СНГ и внешним связям АО "ВДНХ" Ирина Яремко.