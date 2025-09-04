Путин подвел итоги визита в Китай и ответил на вопросы журналистов
11:23 04.09.2025 (обновлено: 11:38 04.09.2025)
© Sputnik / Сергей Бобылев/
Подписаться
Мероприятие, длившееся 49 минут, прошло в государственной резиденции "Дяоюйтай". Речь шла об укреплении стратегического партнерства с КНР, также обсуждалась ситуация вокруг Украины.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин подвел итоги своего четырехдневного визита в Китай и ответил на вопросы журналистов.
Результаты своего визита в КНР он назвал позитивными.
"Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд", — сказал он журналистам.
Глава РФ, комментируя инициативу китайской стороны о глобальном управлении, назвал ее своевременной.
"Я бы.. отметил особо китайскую инициативу о глобальном управлении. Мне кажется, что это очень своевременно, и, что важно, эта инициатива направлена на позитив в работе между теми странами, которые собрались на саммит в Китае, и нашими возможными партнерами среди стран, которые на сегодняшний день не желают заявлять об этом партнерстве", — сказал Путин.
Говоря о деятельности ШОС, он отметил, что она направлена на поиск наилучших путей развития стран организации.
"Деятельность ШОС, деятельность наших партнеров, в том числе стратегических, не направлена на борьбу с кем бы то ни было, она направлена на то, чтобы искать наилучшие способы развития нас самих: наших стран, наших народов, наших экономик", — подчеркнул президент России.
Другие заявления российского лидера:
в ходе четырех дней работы в Китае не возникало ничего, что можно было назвать конфронтационным началом;
принятые во время визита в Китай документы нацелены на будущее;
формат работы в Китае позволяет в неформальной обстановке встретиться с зарубежными коллегами;
единство всех собравшихся в Китае стран демонстрирует позитивный настрой и уверенность в достижении целей;
мировая экономика развивается, несмотря на рецессию в ведущих экономиках стран еврозоны;
Китай остается локомотивом мировой экономики;
потребности в энергоресурсах растут, в том числе и в китайской экономике;
у России есть возможности поставок энергосырья в Китай;
Китай будет получать энергосырье не по завышенным, а по взвешенным рыночным ценам.
Работа над проектом "Сила Сибири–2"
Россия и Китай довольны результатом договоренностей, итогом которых стало соглашение о "Силе Сибири–2".
"Это работа, которая действительно проводилась давно, и мы с партнерами нашими обсуждали это давно. Существовало несколько маршрутов, они имеют плюсы, минусы, и переговоры шли долго, не один год", — сказал Путин,
Российская и китайская стороны нашли консенсус по проекту "Сила Сибири–2".
Договоренности по проекту "Сила Сибири–2" реализуются на рыночных принципах.
Китай получит конкурентные преимущества от реализации проекта "Сила Сибири–2".
Напомним, что 2 сентября глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Сила Сибири–2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
О ситуации вокруг Украины
Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не ставила под сомнение ее право членства в Евросоюзе (ЕС).
Безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России.
"Я согласен с теми, кто считает, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности. Это касается всех стран, в том числе и Украины. Но это также означает, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой страны, в данном случае Российской Федерации", — сказал Путин.
Вопросы по территориям могут решаться на Украине в ходе референдума, но для него нужно отменить военное положение.
Россия борется не столько за территории, сколько за право людей говорить на собственном языке и жить в рамках своей культуры.
Россия еще в 2022 году предлагала украинским властям вывести войска с юго-востока Украины и закончить конфликт немедленно.
Предложения РФ в 2022 году завершить конфликт не вызывали отторжения у Киева.
Все попытки России решить украинский вопрос мирно были пущены под откос.
Россия никогда не будет безвольно смотреть на происходящее рядом.
Мнение народа, который решил жить в составе РФ, надо уважать, это и есть демократия.
Договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта на Украине можно.
Россия никогда не ставила вопрос о том, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории.
Власти Украины должны провести референдум для решения любых территориальных вопросов.
России на спецоперации расслабляться нельзя.
Все группировки ВС РФ в зоне специальной военной операции наступают на всех направлениях.
Подавляющее большинство российских бойцов стоят на том, чтобы РФ достигла своих целей в СВО.
ВСУ не способны вести крупномасштабные военные операции, они лишь удерживают рубежи.
Боеспособные подразделения Украины укомплектованы не больше чем на 47-48%.
Резервов у ВСУ становится все меньше.
Боевые действия — сложная и жестокая вещь, прогнозов делать не следует.
Достичь целей специальной военной операции лучше мирными средствами.
Украина пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая свои силы.
В трагедии на Украине виноваты те, кто напрочь игнорировал интересы России в сфере безопасности.
Подходы к урегулированию украинского вопроса могут быть разные, среди них — воевать до последнего и попытки решить конфликт мирно.
"Партия войны" всегда нападает на "партию мира", заявил президент России, комментируя подходы к украинскому урегулированию.
Украина после отвода российских войск от Киева в 2022 году решила воевать под лозунгом "пока вы нам голову не отвернете, либо мы вам".
События на Украине являются предлогом для решения вопросов экономического характера в отношении ряда стран.
Возможная передача Украине замороженных активов России нанесет огромный вред всей международной экономике.
На Западе те, кто поумнее, не хотят забирать российские резервы, они понимают, что это до основания будет разрушать все принципы международной экономической деятельности.
В работе переговорной группы по Украине важен результат
Президент России Владимир Путин сообщил, что доволен работой помощника президента РФ Владимира Мединского в качестве главы переговорной группы с Украиной.
Россия готова повышать уровень переговорной группы, которая участвует в урегулировании украинского конфликта.
О встрече с Зеленским
Владимир Путин заявил, что никогда не исключал встречи с Владимиром Зеленским.
Если Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву.
Президент России назвал Владимира Зеленского "действующим главой администрации" Украины.
"Если просто с действующим главой администрации (Украины — ред.), так скажем, аккуратно проводить встречу. Можно, я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам", — сказал он.
Никаких способов продления полномочий президента Украины в конституции этой страны не прописано.
Об отношениях РФ и Азербайджана
В отношениях России и Азербайджана есть проблемы, но интерес к развитию связей все расставит на свои места.
Владимир Путин рассказал, что в Китае поздоровался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевыми и его супругой и перекинулся парой слов.
Об однополярном мире
Однополярный мир является несправедливым.
Контуры многополярности мира сложились.
Все страны-участники международного общения должны иметь равные права.
"Однополярный мир должен прекратить свое существование, в том числе и в интересах народов тех стран, руководство которых до сих пор отстаивает эту отживающую и, можно сказать, уже отжившую систему", — сказал Путин.
Он добавил, что мир должен стремиться к многополярности, чтобы все участники международного общения были равны и находились в одинаковом положении.
Также российский лидер отметил, что дисбалансы в мировой торговле нужно решать переговорами, а тон стран Запада в вопросах экономического диалога недопустим.
Пресс-конференция, длившаяся 49 минут, прошла в государственной резиденции "Дяоюйтай".
Президент РФ 31 августа — 3 сентября работал в Китае. Он принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.