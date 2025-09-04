https://uz.sputniknews.ru/20250904/putin-itogi-vizita-v-kitay-51722801.html

Путин подвел итоги визита в Китай и ответил на вопросы журналистов

Путин подвел итоги визита в Китай и ответил на вопросы журналистов

Мероприятие, длившееся 49 минут, прошло в государственной резиденции "Дяоюйтай". Речь шла об укреплении стратегического партнерства с КНР, также обсуждалась ситуация вокруг Украины

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин подвел итоги своего четырехдневного визита в Китай и ответил на вопросы журналистов.Результаты своего визита в КНР он назвал позитивными.Глава РФ, комментируя инициативу китайской стороны о глобальном управлении, назвал ее своевременной.Говоря о деятельности ШОС, он отметил, что она направлена на поиск наилучших путей развития стран организации.Другие заявления российского лидера:Работа над проектом "Сила Сибири–2"Напомним, что 2 сентября глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Сила Сибири–2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".О ситуации вокруг УкраиныО встрече с ЗеленскимОб отношениях РФ и АзербайджанаОб однополярном миреОн добавил, что мир должен стремиться к многополярности, чтобы все участники международного общения были равны и находились в одинаковом положении.Также российский лидер отметил, что дисбалансы в мировой торговле нужно решать переговорами, а тон стран Запада в вопросах экономического диалога недопустим.Пресс-конференция, длившаяся 49 минут, прошла в государственной резиденции "Дяоюйтай".Президент РФ 31 августа — 3 сентября работал в Китае. Он принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

